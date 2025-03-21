Politico: ЄС придумав компроміс для України та Словаччини щодо транзиту газу

Європейський Союз обговорює новий план, який передбачає використання потужностей українських підземних газових сховищ для вирішення "конфлікту" між Україною і Словаччиною. Про це пише Politico із посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією джерел видання, Європейська комісія обговорює план, який може допомогти перезапустити газові потоки до Словаччини.

Джерела видання повідомили, що запропонована схема дозволила б уникнути необхідності купувати російський газ, від якого ЄС має повністю відмовитись до 2027 року.

Згідно з планом, Україна збільшить імпорт газу з Греції та Туреччини й зберігатиме до 10 млрд кубометрів у своїх сховищах, після чого вони проходитимуть через словацькі трубопроводи до таких країн, як Угорщина, взимку.

Один із чиновників Єврокомісії сказав виданню, що це "знову зробить Словаччину транзитною країною", додавши, що при цьому буде дотримана "червона лінія" для Брюсселя.

Водночас, за словами представника Єврокомісії, ця пропозиція також дозволить уникнути труднощів, пов'язаних з альтернативним планом, який раніше пропонувала Словаччина: імпортувати газ з Азербайджану.

Старша експертка газового ринку консалтингової компанії ICIS Аура Сабадус вважає, що ця пропозиція є "гарною ідеєю", яка дозволить Україні отримувати доходи від зберігання газу.

Але, за її словами, потужність так званого Трансбалканського трубопроводу, який проходить через Туреччину, Болгарію, Румунію та Україну, наразі може транспортувати лише близько 2,5 млрд кубометрів, що значно менше запропонованого обсягу.

Вона додала, що той факт, що румунська державна газова компанія "Трансгаз" стягує "здирницькі тарифи на транспортування", також різко знижує стимул купувати газ за цим маршрутом.

Тим часом Словаччина, Угорщина та інші сусідні з Україною країни вже мають достатньо потужностей зі зберігання газу для забезпечення власних ринків, заявив колишній голова "Оператору ГТС України" Сергій Макогон.

Він стверджує, що це порушує питання про те, які додаткові вигоди можуть принести сховища в Києві блоку: "Для мене ця ідея не має жодного комерційного сенсу".

На початку березня урядові лідери доручили Єврокомісії знайти "дієві рішення щодо питання транзиту газу" для того, щоб заручитися підтримкою премʼєра Словаччини Роберта Фіцо в ініціативах стосовно витрат на оборону.

Раніше ЄС натякав на переваги повного використання підземних сховищ України, які є найбільшими в Європі й теоретично можуть зберігати чверть поточної загальної потужності блоку.