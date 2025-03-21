Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США скоротили взаємодію із союзниками щодо боротьби проти обходу антиросійських санкцій - ЗМІ

 

Американська сторона зменшила взаємодію зі своїми союзниками з питання боротьби проти обходу деяких антиросійських санкцій, пише Bloomberg з посиланням на європейських офіційних осіб.

"США значною мірою скоротили участь у кількох робочих групах, створених союзниками для припинення спроб обходу санкцій, запроваджених проти Москви", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією співрозмовників агентства, зокрема, представники адміністрації президента США Дональда Трампа практично не брали участі в роботі групи, завдання якої - завадити Росії отримувати деталі та обладнання, які можна використовувати для виробництва зброї.

Крім цього, за словами джерел Bloomberg, подібне ставлення американська сторона виявила і до групи, що займається питаннями дотримання встановленої "групою семи" стелі на ціни на російську нафту.

Водночас співрозмовники агентства зазначили, що не знають, чи ухвалили США рішення припинити роботу за цими напрямами, чи у них просто не вистачає персоналу для виконання завдань.

Раніше цього тижня глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що, на його думку, врегулювання війни в Україні навряд чи потребуватиме посилення американських санкцій щодо РФ. Однак він уточнив, що адміністрація не відмовляється від будь-яких варіантів дій, і в разі необхідності США можуть ввести максимальні санкції проти РФ у сфері енергетики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5410
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 45,0014
  0,3215
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1462  0,04 0,09 41,7510  0,05 0,11
EUR 44,6793  0,20 0,45 45,4248  0,22 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,07 0,17 41,5200  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес