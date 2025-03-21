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США скоротили взаємодію із союзниками щодо боротьби проти обходу антиросійських санкцій - ЗМІ
10:36 21.03.2025 |
Американська сторона зменшила взаємодію зі своїми союзниками з питання боротьби проти обходу деяких антиросійських санкцій, пише Bloomberg з посиланням на європейських офіційних осіб.
"США значною мірою скоротили участь у кількох робочих групах, створених союзниками для припинення спроб обходу санкцій, запроваджених проти Москви", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією співрозмовників агентства, зокрема, представники адміністрації президента США Дональда Трампа практично не брали участі в роботі групи, завдання якої - завадити Росії отримувати деталі та обладнання, які можна використовувати для виробництва зброї.
Крім цього, за словами джерел Bloomberg, подібне ставлення американська сторона виявила і до групи, що займається питаннями дотримання встановленої "групою семи" стелі на ціни на російську нафту.
Водночас співрозмовники агентства зазначили, що не знають, чи ухвалили США рішення припинити роботу за цими напрямами, чи у них просто не вистачає персоналу для виконання завдань.
Раніше цього тижня глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що, на його думку, врегулювання війни в Україні навряд чи потребуватиме посилення американських санкцій щодо РФ. Однак він уточнив, що адміністрація не відмовляється від будь-яких варіантів дій, і в разі необхідності США можуть ввести максимальні санкції проти РФ у сфері енергетики.
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