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АНАЛІТИКА

Суд зобов'язав Greenpeace сплатити $660 млн нафтогазовій компанії через протести 2016 року

 

Greenpeace зобов'язали виплатити понад $660 млн компенсації американській компанії Energy Transfer Partners LP, що звинуватила екологічну організацію в наклепі у зв'язку з протестами проти нафтопроводу майже десятирічної давнини. Про це пише Bloomberg.

Суд присяжних у Північній Дакоті визнав Greenpeace та її американські підрозділи відповідальними за наклеп, змову та інші звинувачення у зв'язку з участю в протестах проти будівництва нафтопроводу Dakota Access.

Будівництво трубопроводу, що пролягає із західної частини штату до південного Іллінойсу, викликало багатомісячні протести, а сутички між екологами та поліцією привернули увагу міжнародної спільноти.

Energy Transfer вимагала фінансової компенсації, оскільки стверджувала, що негативна реклама, спричинена протестами, призвела до втрати "багатьох сотень мільйонів доларів" і зашкодила її здатності залучати гроші на ринках капіталу, як зазначено в попередній скарзі.

Присяжні не визнали Greenpeace відповідальним за шкоду, заподіяну протестувальниками, але визнали, що він втручався в діяльність Energy Transfer.

"Ми будемо подавати апеляцію. І ми готові боротися з цим до перемоги", - йдеться в заяві Greenpeace на сайті організації, яка назвала позов "безпідставним".

Energy Transfer Partners LP займається трубопровідним транспортуванням, зберіганням і терміналами для природного газу, сирої нафти, газу, нафтопродуктів і рідкого природного газу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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