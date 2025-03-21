Фінансові новини
- |
- 21.03.25
- |
- 10:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд зобов'язав Greenpeace сплатити $660 млн нафтогазовій компанії через протести 2016 року
09:22 21.03.2025 |
Greenpeace зобов'язали виплатити понад $660 млн компенсації американській компанії Energy Transfer Partners LP, що звинуватила екологічну організацію в наклепі у зв'язку з протестами проти нафтопроводу майже десятирічної давнини. Про це пише Bloomberg.
Суд присяжних у Північній Дакоті визнав Greenpeace та її американські підрозділи відповідальними за наклеп, змову та інші звинувачення у зв'язку з участю в протестах проти будівництва нафтопроводу Dakota Access.
Будівництво трубопроводу, що пролягає із західної частини штату до південного Іллінойсу, викликало багатомісячні протести, а сутички між екологами та поліцією привернули увагу міжнародної спільноти.
Energy Transfer вимагала фінансової компенсації, оскільки стверджувала, що негативна реклама, спричинена протестами, призвела до втрати "багатьох сотень мільйонів доларів" і зашкодила її здатності залучати гроші на ринках капіталу, як зазначено в попередній скарзі.
Присяжні не визнали Greenpeace відповідальним за шкоду, заподіяну протестувальниками, але визнали, що він втручався в діяльність Energy Transfer.
"Ми будемо подавати апеляцію. І ми готові боротися з цим до перемоги", - йдеться в заяві Greenpeace на сайті організації, яка назвала позов "безпідставним".
Energy Transfer Partners LP займається трубопровідним транспортуванням, зберіганням і терміналами для природного газу, сирої нафти, газу, нафтопродуктів і рідкого природного газу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Урсула фон дер Ляєн: Україна отримає доступ до SAFE - нової кредитної програми ЄС з оборони
|Макрон розглядає місію ООН як альтернативу європейським військам в Україні, - ЗМІ
|ЗМІ: Каллас проти призначення посланника ЄС на «мирних переговорах» щодо України
|Міністр закордонних Великої Британії: Путін не зможе накласти вето на присутність іноземного контингенту в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄC не поставив крапку в питанні конфіскації активів РФ
|Ердоган про затримання мера Стамбула: «Не маємо часу на шоу опозиції»
|Польща запровадила санкції проти білоруського постачальника продукції «Гродно Азоту»
|Суд зобов'язав Greenpeace сплатити $660 млн нафтогазовій компанії через протести 2016 року
|Урсула фон дер Ляєн: Україна отримає доступ до SAFE - нової кредитної програми ЄС з оборони
|Маску хочуть надати надсекретну інформацію Пентагону про потенційну війну США з Китаєм - NYT
Бізнес
|Boston Dynamics демонструє нові можливості робота Atlas
|Tesla Cybercab отримає меншу батарею, ніж у Model 3, але зможе подолати більшу відстань
|NVIDIA та xAI приєдналися до ініціативи Microsoft, MGX та BlackRock по розбудові інфраструктури ШІ
|Вартість соцмережі X повернулась до $44 млрд – ціни, за яку Маск купив Twitter у 2022 році
|У Канаді скасували участь Tesla в автошоу у Ванкувері
|Google допоможе українцям опанувати ШІ з безкоштовним курсом AI Essentials
|GM та NVIDIA об'єдналися для створення самокерованих автомобілів і роботизованих заводів