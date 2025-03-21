Маску хочуть надати надсекретну інформацію Пентагону про потенційну війну США з Китаєм - NYT

Мільярдерові Ілону Маску, який очолює Департамент урядової ефективності, мають надати доступ до надсекретної інформації Пентагону про дії збройних сил Сполучених Штатів у разі війни з Китаєм.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в публікації The New York Times, що посилається на власні джерела.

У п'ятницю міністр оборони Піт Геґсет, виконувач обов'язки голови Об'єднаного комітету начальників штабів Крістофер Грейді та начальник Індо-Тихоокеанського командування збройних сил США Семюел Папаро мають представити Маску подробиці плану США з протидії Китаю в разі воєнного конфлікту між двома країнами.

У надсекретних матеріалах, які мають бути йому продемонстровані, міститься план дій, починаючи від вказівок та попереджень про загрозу з боку Китаю до різних варіантів того, по яких цілях в КНР слід завдавати ударів у певні проміжки часу.

Припускають, що Маск та його команда з Департаменту урядової ефективності хочуть оцінити можливості скорочення бюджету Пентагону. Для цього їм потрібно знати, які системи озброєнь Штати планують використовувати в потенційній війні з Китаєм.

Зазначається, що власник SpaceX і Tesla є провідним постачальником Пентагону й має великі фінансові інтереси в Китаї.

Раніше він висловлювався проти автономії Тайваню, виступаючи з позиції, яку займає китайське керівництво.