Фінансові новини
- |
- 21.03.25
- |
- 10:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Маску хочуть надати надсекретну інформацію Пентагону про потенційну війну США з Китаєм - NYT
09:05 21.03.2025 |
Мільярдерові Ілону Маску, який очолює Департамент урядової ефективності, мають надати доступ до надсекретної інформації Пентагону про дії збройних сил Сполучених Штатів у разі війни з Китаєм.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в публікації The New York Times, що посилається на власні джерела.
У п'ятницю міністр оборони Піт Геґсет, виконувач обов'язки голови Об'єднаного комітету начальників штабів Крістофер Грейді та начальник Індо-Тихоокеанського командування збройних сил США Семюел Папаро мають представити Маску подробиці плану США з протидії Китаю в разі воєнного конфлікту між двома країнами.
У надсекретних матеріалах, які мають бути йому продемонстровані, міститься план дій, починаючи від вказівок та попереджень про загрозу з боку Китаю до різних варіантів того, по яких цілях в КНР слід завдавати ударів у певні проміжки часу.
Припускають, що Маск та його команда з Департаменту урядової ефективності хочуть оцінити можливості скорочення бюджету Пентагону. Для цього їм потрібно знати, які системи озброєнь Штати планують використовувати в потенційній війні з Китаєм.
Зазначається, що власник SpaceX і Tesla є провідним постачальником Пентагону й має великі фінансові інтереси в Китаї.
Раніше він висловлювався проти автономії Тайваню, виступаючи з позиції, яку займає китайське керівництво.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Урсула фон дер Ляєн: Україна отримає доступ до SAFE - нової кредитної програми ЄС з оборони
|Макрон розглядає місію ООН як альтернативу європейським військам в Україні, - ЗМІ
|ЗМІ: Каллас проти призначення посланника ЄС на «мирних переговорах» щодо України
|Міністр закордонних Великої Британії: Путін не зможе накласти вето на присутність іноземного контингенту в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄC не поставив крапку в питанні конфіскації активів РФ
|Ердоган про затримання мера Стамбула: «Не маємо часу на шоу опозиції»
|Польща запровадила санкції проти білоруського постачальника продукції «Гродно Азоту»
|Суд зобов'язав Greenpeace сплатити $660 млн нафтогазовій компанії через протести 2016 року
|Урсула фон дер Ляєн: Україна отримає доступ до SAFE - нової кредитної програми ЄС з оборони
|Маску хочуть надати надсекретну інформацію Пентагону про потенційну війну США з Китаєм - NYT
Бізнес
|Boston Dynamics демонструє нові можливості робота Atlas
|Tesla Cybercab отримає меншу батарею, ніж у Model 3, але зможе подолати більшу відстань
|NVIDIA та xAI приєдналися до ініціативи Microsoft, MGX та BlackRock по розбудові інфраструктури ШІ
|Вартість соцмережі X повернулась до $44 млрд – ціни, за яку Маск купив Twitter у 2022 році
|У Канаді скасували участь Tesla в автошоу у Ванкувері
|Google допоможе українцям опанувати ШІ з безкоштовним курсом AI Essentials
|GM та NVIDIA об'єдналися для створення самокерованих автомобілів і роботизованих заводів