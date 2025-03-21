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Канада хоче закуповувати зброю спільно із Євросоюзом
09:02 21.03.2025 |
Канада домовляється із Європейським Союзом про проведення спільних оборонних закупівель.
Як передає Укрінформ, про це в інтервʼю телеканалу CBC сказала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Ми ведемо перемовини з ЄС, аби мати змогу спільно працювати над оборонними закупівлями", - зазначила Жолі.
Вона зауважила що між Канадою та ЄС вже діє угода про вільну торгівлю, однак керівництво Канади активно працює над подальшим поглибленням партнерства. "Це рухається у правильному напрямі, оскільки у розбудові нових партнерств нам треба бути ближчими до європейців. Ми усвідомлюємо, що в багатьох аспектах зараз надто покладаємося на США, в тому числі в оборонних закупівлях", - сказала міністерка.
Жолі додала, що порушувала цю тему під час зустрічі глав МЗС "Групи семи", яка минулого тижня відбулася у Канаді.
Як повідомляв Укрінформ, раніше стало відомо, що Канада хоче приєднатися до ініціативи Європейського Союзу із нарощування оборонного потенціалу ЄС.
Відносини між Канадою та США суттєво погіршилися цього року через розпочату Дональдом Трампом торговельну війну. У відповідь на 25% американські мита на канадський імпорт, Канада запровадила дзеркальні мита на американські товари вартістю понад 42 млрд дол. США.
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