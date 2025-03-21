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АНАЛІТИКА

Федеральний суд США заблокував доступ DOGE Ілона Маска до даних соціального забезпечення

Федеральний суд США заблокував доступ DOGE Ілона Маска до даних соціального забезпечення
 Демонстранти біля будівлі окружного суду США в Балтіморі перед слуханням щодо доступу Департаменту ефективності уряду до даних соціального забезпечення, 14 березня 2025 року

Федеральний суддя США 20 березня заблокував доступ Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваний Ілоном Маском, до даних Адміністрації соціального забезпечення (SSA).

Суддя окружного суду США Еллен Ліптон Холландер з Меріленду у своєму рішенні заявила, що Адміністрація соціального забезпечення, ймовірно, порушила закони про конфіденційність, надавши DOGE «необмежений доступ до особистих і приватних даних мільйонів американців».

«Команда DOGE, по суті, займається рибальством у SSA в пошуках епідемії шахрайства, ґрунтуючись лише на підозрах. Вона розпочала пошук горезвісної голки в копиці сіна, не маючи жодних конкретних даних про те, що голка насправді знаходиться в копиці сіна», - заявила Холландер.

Білий дім поки не прокоментував рішення суду.

​Департамент урядової ефективності (DOGE) прагнув отримати доступ до даних Адміністрації соціального забезпечення США (SSA) для виявлення можливих випадків шахрайства та неефективності у системі соціальних виплат. Маск стверджував, що мільйони осіб можуть отримувати соціальні виплати незаконно.

Однак, критики зазначають, що такі дії можуть порушувати закони про конфіденційність та наражати на ризик особисті дані мільйонів американців. Вони також вказують на те, що доступ DOGE до конфіденційної інформації може бути використаний для інших цілей, не повʼязаних із заявленою боротьбою з шахрайством. ​

Раніше резидент США Дональд Трамп пообіцяв скоротити державні витрати і доручив DOGE здійснити це завдання.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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