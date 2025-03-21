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Трамп підписав указ про початок ліквідації Департаменту освіти
08:52 21.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп на церемонії у Білому домі в оточенні учнів та викладачів підписав указ, покликаний фактично скасувати федеральний Департамент освіти.
Таке рішення було частиною передвиборчих обіцянок Трампа, який обійняв посаду президента два місяці тому.
Указ майже повністю передає управління сферою освіти до рук штатів та місцевих рад. Для повного закриття відомства знадобиться відповідний акт американського Конгресу, для чого Трампу не вистачить голосів законодавців, пише Reuters.
«Ми збираємося повернути освіту, дуже просто, назад у штати, де вона і має бути», - заявив Трамп, назвавши рішення правильним і додавши, що воно має бути виконане якнайшвидше.
Білий дім стверджує, що ліквідація департаменту покращить результати тестування учнів та заощадить гроші, але демократи та інші критики кроку стверджують, що захід поставить у скрутне становище найуразливіші категорії студентів.
Наказ, який став останнім за часом рішенням президента Трампа щодо радикальної перебудови роботи держустанов,було оприлюднено після заяви освітнього департаменту минулого тижня про звільнення майже половини своїх співробітників.
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