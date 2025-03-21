Трамп підписав указ про значне збільшення виробництва мінералів і «рідкісноземів« у США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про суттєве збільшення виробництва важливих мінералів і рідкоземельних металів у країні. Та відзначив значущість майбутньої угоди щодо "рідкісноземів" з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

За словами американського лідера, він підписав указ про "різке збільшення" виробництва у Штатах "критично важливих" мінералів і рідкоземельних металів.

На переконання Трампа, нині Сполучені Штати ухвалюють "історичне рішення".

"Це дуже важливо для нашої країни. І, як ви знаєте, ми також підписуємо угоди в різних місцях, щоб розблокувати рідкісні землі, мінерали та багато чого іншого по всьому світу, але особливо в Україні", - сказав президент США

За його словами, американська сторона "дуже добре працює" з Україною та РФ.

"І одна з речей, яку ми робимо, - це підписання угоди з Україною щодо рідкісних земель найближчим часом, оскільки вони мають величезну цінність у рідкісноземах, і ми цінуємо це", - розповів президент США.

Він також поінформував, що напередодні розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, зокрема стосовно питання про припинення війни.

"І ми хотіли б, щоб це закінчилося. І я думаю, що ми непогано справляємося з цим завданням. Сподіваюся, це врятує тисячі людей на тиждень від смерті, ось у чому річ, вони помирають так невиправдано, і я вірю, що ми доб'ємося цього, ми побачимо, що станеться, і я вірю, що ми доб'ємося цього, ми побачимо, що станеться, але я вірю, що ми доб'ємося цього", - висловився Трамп.

Штати збільшать видобуток критичних корисних копалин

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розповів про план значно збільшити виробництва та видобутку у Штатах "важливих мінералів і рідкоземельних елементів". Такі заяви він зробив під час виступу з промовою в залі Конгресу 5 березня.

За словами Трампа, видобуток критичних корисних копалин на території США буде "значно збільшено".

У своєму виступі в Конгресі американський президент заявив, що пізніше цього тижня він планує "історичну дію, щоб різко збільшити видобуток найважливіших мінералів і рідкоземельних елементів тут, у США".

Питання щодо підписання угоди між США та Україною про корисні копалини "рідкісноземи"

Як повідомлялося раніше, рамкова угода України та США передбачає створення інвестиційного фонду під спільним управлінням двох країн. За документом, Україна повинна буде вносити до фонду 50% свого прибутку від продажу корисних копалин.

Вважається, що в Україні зберігається близько 5% загальних світових запасів рідкоземельних елементів. Для порівняння, США, площа яких приблизно у 12 разів більша, мають лише 1-2% рідкісноземельних елементів у світі.

4 березня Reuters писало, що найближчими годинами Україна та США начебто підпишуть угоду про розподіл прибутків від видобутку корисних копалин. За даними агентства, про це Трамп може оголосити під час свого виступу перед Конгресом.