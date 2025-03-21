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Саміт ЄС постановив «рішучо посилити» обороноздатність за наступні п'ять років
23:56 20.03.2025 |
Європейський союз протягом наступних п'яти років має прискорити роботу з посилення власної обороноздатності та віднайти для цього відповідне фінансування.
Про це йдеться у висновках Європейської ради, затверджених 20 березня усіма 27 державами-членами ЄС, текст яких є у розпорядженні "Європейської правди".
За п'ять років Євросоюз має рішучо посилити обороноздатність, зокрема, на основі "Білої книги" щодо європейської оборони, йдеться в документі.
"На основі своїх висновків від 6 березня 2025 року і в світлі "Білої книги" щодо майбутнього європейської оборони від 19 березня 2025 року Європейська Рада закликає прискорити роботу в усіх напрямках з метою рішучого посилення оборонної готовності Європи протягом наступних п'яти років. Вона пропонує Раді і співзаконодавцям швидко просунути роботу над нещодавніми пропозиціями Комісії", - йдеться у тексті висновків.
Також Єврорада закликає "продовжити роботу над відповідними варіантами фінансування".
"Сильніший і більш дієздатний Європейський Союз... зробить позитивний внесок у глобальну і трансатлантичну безпеку, і є доповненням до НАТО, що залишається для держав, які є його членами, основою їхньої колективної оборони", - говориться у рішенні саміту ЄС.
Європейська Рада звернулася до Єврокомісії та високої представниці ЄС з закордонних справ Каї Калас з закликом "регулярно звітувати про прогрес, досягнутий у виконанні її висновків у сфері оборони".
Лідери ЄС вирішили повернутисяся до цього питання на своєму наступному засіданні.
Нагадаємо, що наступне чергове засідання Європейської Ради заплановане на 26-27 червня 2025 року.
Як повідомлялося, "Біла книга", яку представили у Брюсселі 19 березня, формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС. У "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.
На початку березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України Rearm Europe заявленою вартістю до 800 млрд євро.
Під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
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