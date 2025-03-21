Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Саміт ЄС постановив «рішучо посилити» обороноздатність за наступні п'ять років

 

Європейський союз протягом наступних п'яти років має прискорити роботу з посилення власної обороноздатності та віднайти для цього відповідне фінансування.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, затверджених 20 березня усіма 27 державами-членами ЄС, текст яких є у розпорядженні "Європейської правди".

За п'ять років Євросоюз має рішучо посилити обороноздатність, зокрема, на основі "Білої книги" щодо європейської оборони, йдеться в документі.

"На основі своїх висновків від 6 березня 2025 року і в світлі "Білої книги" щодо майбутнього європейської оборони від 19 березня 2025 року Європейська Рада закликає прискорити роботу в усіх напрямках з метою рішучого посилення оборонної готовності Європи протягом наступних п'яти років. Вона пропонує Раді і співзаконодавцям швидко просунути роботу над нещодавніми пропозиціями Комісії", - йдеться у тексті висновків.

Також Єврорада закликає "продовжити роботу над відповідними варіантами фінансування".

"Сильніший і більш дієздатний Європейський Союз... зробить позитивний внесок у глобальну і трансатлантичну безпеку, і є доповненням до НАТО, що залишається для держав, які є його членами, основою їхньої колективної оборони", - говориться у рішенні саміту ЄС.

Європейська Рада звернулася до Єврокомісії та високої представниці ЄС з закордонних справ Каї Калас з закликом "регулярно звітувати про прогрес, досягнутий у виконанні її висновків у сфері оборони".

Лідери ЄС вирішили повернутисяся до цього питання на своєму наступному засіданні.

Нагадаємо, що наступне чергове засідання Європейської Ради заплановане на 26-27 червня 2025 року.

Як повідомлялося, "Біла книга", яку представили у Брюсселі 19 березня, формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС. У "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.

На початку березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України Rearm Europe заявленою вартістю до 800 млрд євро.

Під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5410
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 45,0014
  0,3215
 0,71

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1813  0,06 0,14 41,7967  0,05 0,12
EUR 44,8833  0,09 0,19 45,6454  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,03 0,07 41,5800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес