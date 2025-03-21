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АНАЛІТИКА

У парламенті Туреччини звинуватили Ердогана у тиранії після затримання лідера опозиції

 

В головній опозиційній силі Туреччини Республіканській народній партії (РНП) назвали президента Реджепа Таїпа Ердогана "боягузом" через затримання його ключового політичного суперника, мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Заступник голови парламентської групи РНП Алі Махір Башарір, звинуватив президента Туреччини у спробі перейти від демократії до "автократії" за допомогою "брудних судових рішень".

"Я звертаюся до однієї людини. Ви підете на дно разом зі своєю тиранією...Ви - боягуз!", - сказав він.

Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

Після цього у Туреччині спалахнули масові протести, а влада повідомила, що в країні затримали 37 осіб, звинувачених у "провокаційних" постах на підтримку Імамоглу.
 

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