Фінансові новини
- |
- 21.03.25
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У парламенті Туреччини звинуватили Ердогана у тиранії після затримання лідера опозиції
23:52 20.03.2025 |
В головній опозиційній силі Туреччини Республіканській народній партії (РНП) назвали президента Реджепа Таїпа Ердогана "боягузом" через затримання його ключового політичного суперника, мера Стамбула Екрема Імамоглу.
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
Заступник голови парламентської групи РНП Алі Махір Башарір, звинуватив президента Туреччини у спробі перейти від демократії до "автократії" за допомогою "брудних судових рішень".
"Я звертаюся до однієї людини. Ви підете на дно разом зі своєю тиранією...Ви - боягуз!", - сказав він.
Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.
Після цього у Туреччині спалахнули масові протести, а влада повідомила, що в країні затримали 37 осіб, звинувачених у "провокаційних" постах на підтримку Імамоглу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр закордонних Великої Британії: Путін не зможе накласти вето на присутність іноземного контингенту в Україні
|ЄС планує надавати Україні по EUR1 млрд ERA-фінансування щомісяця до листопада і EUR6 млрд у грудні-2025 – Домбровскіс
|Миротворчі сили в Україні включатимуть авіацію та флот союзників, - Bloomberg
|ЄС не має наміру конфісковувати заморожені російські активи - документ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Келлог розповів про формат переговорів з Україною і РФ у Саудівській Аравії
|Саміт ЄС постановив «рішучо посилити» обороноздатність за наступні п'ять років
|Стармер: Путін порушить мирну угоду, якщо не буде гарантій безпеки
|У парламенті Туреччини звинуватили Ердогана у тиранії після затримання лідера опозиції
|США запровадили санкції проти Китаю за купівлю нафти Ірану
|ЗМІ: Каллас проти призначення посланника ЄС на «мирних переговорах» щодо України
Бізнес
|Вартість соцмережі X повернулась до $44 млрд – ціни, за яку Маск купив Twitter у 2022 році
|У Канаді скасували участь Tesla в автошоу у Ванкувері
|Google допоможе українцям опанувати ШІ з безкоштовним курсом AI Essentials
|GM та NVIDIA об'єдналися для створення самокерованих автомобілів і роботизованих заводів
|NVIDIA представила два нові персональні ШІ-суперкомп'ютери
|World Car Awards 2025: оголошено фіналістів
|NVIDIA представила лінійку потужних відеокарт під загальною назвою RTX Pro - серед них є GPU з 96 ГБ пам'яті