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АНАЛІТИКА

США запровадили санкції проти Китаю за купівлю нафти Ірану

 

США ввели санкції проти двох китайських нафтохімічних компаній за імпорт іранської нафти, що стало черговим кроком у рамках політики "максимального тиску" президента Дональда Трампа на Ісламську Республіку.

Про це пише газета Financial Times.

Держдепартамент США повідомив, що наклав санкції на компанію Huaying Huizhou Daya Bay Petrochemical Terminal Storage за порушення американських санкцій шляхом купівлі та зберігання іранської нафти, яка була доставлена в Китай судном, що вже перебувало під санкціями.

Міністерство фінансів США окремо запровадило санкції проти китайського нафтопереробного підприємства Luqing Petrochemical за закупівлю іранської нафти, перевезеної судами, пов'язаними з хуситами та іранськими військовими.

"Закупівлі іранської нафти невеликими НПЗ є головним джерелом економічної підтримки іранського режиму, який є провідним державним спонсором тероризму у світі", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. "Сполучені Штати прагнуть перекрити фінансові потоки, що дозволяють Тегерану фінансувати тероризм та розвивати ядерну програму".

Цього місяця Трамп написав верховному лідеру Ірану, закликаючи його укласти угоду зі США щодо ядерної програми. Він також пригрозив «жахливими» наслідками, якщо Тегеран не погодиться на дипломатичне врегулювання, але Іран поки що не відреагував.

Минулого місяця Трамп оголосив про відновлення своєї кампанії "максимального тиску" на Іран, яка включає санкції проти компаній, що транспортують іранську нафту до Китаю. Мета - змусити Іран сісти за стіл переговорів на вигідніших для США умовах, хоча наразі неясно, чи готовий Тегеран до таких переговорів.

Міністерство фінансів США також оголосило про введення санкцій проти ще 19 компаній, включно з власниками китайських і гонконзьких суден, які входять до "тіньового флоту", що постачає нафту китайським НПЗ.

За матеріалами: Економічна правда
 

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