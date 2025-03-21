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АНАЛІТИКА

Reuters: у Трампа розробили масштабну реформу іноземної допомоги, включно з USAID

 

Адміністрація Дональда Трампа підготувала пропозицію про перегляд структури розподілу мільярдів доларів іноземної допомоги, зокрема стосовно виключення з неї сфер, які не відповідають геополітичним інтересам США.

Про це стало відомо агентству Reuters, яке ознайомилось із пропозицією, пише "Європейська правда".

Документ, підготовлений новим керівництвом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), стверджує, що нинішня структура зовнішньої допомоги США є занадто широкою і витратною.

Пропозиція передбачає ліквідацію майже двох десятків бюро USAID та перейменування агентства на Агентство США з міжнародної гуманітарної допомоги.

Цей орган буде включений у структуру Державного департаменту, а його мандат буде обмежений гуманітарною допомогою, реагуванням на стихійні лиха, глобальною охороною здоров'я та продовольчою безпекою, пише Reuters.

Додатково пропонується, щоб будь-які "політично орієнтовані програми", наприклад сприяння демократії, свобода віросповідання та розширення прав і можливостей жінок, керувались безпосередньо Державним департаментом.

За словами джерела Reuters, знайомого з документом, його мають скерувати на розгляд держсекретарю США Марко Рубіо. Невідомо, чи буде вона ухвалена і якщо так, то в якому вигляді.

Адміністрація Трампа розпочала масштабний перегляд іноземної допомоги, націлившись на USAID як одну з головних структур, що нею керує.

Наразі Агентство з міжнародного розвитку фактично ліквідоване, значна частина його співробітників відправлена у відпустку або звільнена, а понад 80% грантів припинено.
Ключові теги: США
 

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