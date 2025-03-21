Фінансові новини
- |
- 21.03.25
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: у Трампа розробили масштабну реформу іноземної допомоги, включно з USAID
23:37 20.03.2025 |
Адміністрація Дональда Трампа підготувала пропозицію про перегляд структури розподілу мільярдів доларів іноземної допомоги, зокрема стосовно виключення з неї сфер, які не відповідають геополітичним інтересам США.
Про це стало відомо агентству Reuters, яке ознайомилось із пропозицією, пише "Європейська правда".
Документ, підготовлений новим керівництвом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), стверджує, що нинішня структура зовнішньої допомоги США є занадто широкою і витратною.
Пропозиція передбачає ліквідацію майже двох десятків бюро USAID та перейменування агентства на Агентство США з міжнародної гуманітарної допомоги.
Цей орган буде включений у структуру Державного департаменту, а його мандат буде обмежений гуманітарною допомогою, реагуванням на стихійні лиха, глобальною охороною здоров'я та продовольчою безпекою, пише Reuters.
Додатково пропонується, щоб будь-які "політично орієнтовані програми", наприклад сприяння демократії, свобода віросповідання та розширення прав і можливостей жінок, керувались безпосередньо Державним департаментом.
За словами джерела Reuters, знайомого з документом, його мають скерувати на розгляд держсекретарю США Марко Рубіо. Невідомо, чи буде вона ухвалена і якщо так, то в якому вигляді.
Адміністрація Трампа розпочала масштабний перегляд іноземної допомоги, націлившись на USAID як одну з головних структур, що нею керує.
Наразі Агентство з міжнародного розвитку фактично ліквідоване, значна частина його співробітників відправлена у відпустку або звільнена, а понад 80% грантів припинено.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр закордонних Великої Британії: Путін не зможе накласти вето на присутність іноземного контингенту в Україні
|ЄС планує надавати Україні по EUR1 млрд ERA-фінансування щомісяця до листопада і EUR6 млрд у грудні-2025 – Домбровскіс
|Миротворчі сили в Україні включатимуть авіацію та флот союзників, - Bloomberg
|ЄС не має наміру конфісковувати заморожені російські активи - документ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Келлог розповів про формат переговорів з Україною і РФ у Саудівській Аравії
|Саміт ЄС постановив «рішучо посилити» обороноздатність за наступні п'ять років
|Стармер: Путін порушить мирну угоду, якщо не буде гарантій безпеки
|У парламенті Туреччини звинуватили Ердогана у тиранії після затримання лідера опозиції
|США запровадили санкції проти Китаю за купівлю нафти Ірану
|ЗМІ: Каллас проти призначення посланника ЄС на «мирних переговорах» щодо України
Бізнес
|Вартість соцмережі X повернулась до $44 млрд – ціни, за яку Маск купив Twitter у 2022 році
|У Канаді скасували участь Tesla в автошоу у Ванкувері
|Google допоможе українцям опанувати ШІ з безкоштовним курсом AI Essentials
|GM та NVIDIA об'єдналися для створення самокерованих автомобілів і роботизованих заводів
|NVIDIA представила два нові персональні ШІ-суперкомп'ютери
|World Car Awards 2025: оголошено фіналістів
|NVIDIA представила лінійку потужних відеокарт під загальною назвою RTX Pro - серед них є GPU з 96 ГБ пам'яті