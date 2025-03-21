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Федеральна резервна система США знизила прогноз зростання економіки через політику Трампа
23:22 20.03.2025 |
Федеральна резервна система США знизила прогноз зростання ВВП і підвищила прогноз інфляції, підкресливши занепокоєння, що тарифи Дональда Трампа підірвуть найбільшу економіку світу.
Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.
Останні прогнози ФРС показали, що офіційно в країні очікують зростання ВВП на 1,7% цього року, а ціни, за прогнозами, зростуть на 2,7%. Основну процентну ставку центрального банку залишили без змін.
Голова ФРС Джей Пауелл зазначив журналістам, що план президента США вдарити по торговим партнерам масштабними тарифами вплинув на прогноз центрального банку щодо інфляції та економіки.
«Очевидно, що частина цього, значна частина, пов'язана з впливом тарифів Трампа», - сказав Пауелл, додавши, що вони «мають тенденцію знижувати зростання і підштовхувати інфляцію вгору». Він також сказав, що ФРС «не потрібно поспішати» зі зміною ставок з огляду на «незвично високу» невизначеність.
За словами Пауелла, прогрес у боротьбі з інфляцією, «ймовірно, поки що затримується». ФРС бореться за те, щоб повернути інфляцію до цільового рівня в 2% і зупинити найсильніший за останні десятиліття ціновий тиск.
Після рішення ФРС американські акції досягли максимумів дня: індекс S&P 500 виріс на 1,2%, а високотехнологічний Nasdaq Composite - на 1,5%.
Нові прогнози знаменують собою значний зсув у порівнянні з груднем, коли представники Федерального комітету з відкритих ринків, який визначає політику центрального банку, прогнозували зростання на рівні 2,1% у 2025 році, а показник інфляції витрат на особисте споживання оцінювався на рівні 2,5% на кінець року.
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