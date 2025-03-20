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АНАЛІТИКА

Суд у Росії передав бренд Ericsson російській компанії. Це прецедент

 

Російський суд уперше скасував правову охорону товарного знаку іноземної компанії, яка залишила РФ після її вторгнення в Україну у 2022 році. На це звернуло увагу видання Коммерсантъ.

Йдеться про шведську телекомунікаційну компанію Ericsson, яка зупинила виробництво в Росії у квітні 2022 року, а в серпні пообіцяла ліквідувати своє російське представництво.

12 березня 2025 року Федеральна служба з інтелектуальної власності (Роспатент) передала цей бренд російському ТОВ "Р-Клімат" (Русклимат), яке займається виробництвом кондиціонерів.

Суд обґрунтував рішення тим, що за останні три роки під торговою маркою Ericsson до Росії не ввозилися кондиціонери, у зв'язку з чим у Русклимата чи іншої особи "немає перешкод для подання заявки до Роспатенту для реєстрації в цій товарній групі аналогічного товарного знака".

Це перший подібний випадок у Росії, але не останній, попереджають юристи. У 2025 році у РФ закінчується трирічний термін правової охорони товарних знаків. Тому й інші відомі іноземні компанії, наприклад, Starbucks, можуть втратити свої бренди у Росії.

За даними видання, зараз у російському суді з інтелектуальних прав на розгляді перебуває багато справ про невикористання товарних знаків протягом останніх трьох років.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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