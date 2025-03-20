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Ділова активність бізнесу у РФ впала до мінімуму за 2 роки
17:35 20.03.2025 |
У лютому індекс ділової активності малого та середнього бізнесу (RSBI) у Росії впав до 51,7 пункта - це найнижчий показник з початку 2023 року.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Особливо гостро бізнес зіткнувся зі зниженням продажів. Відповідний показник впав до 44 пунктів - дворічного мінімуму. Майже половина (47%) підприємств повідомили про скорочення виручки, тоді як у січні їх було 38%.
Найбільше постраждали малий бізнес і торгові компанії, де понад 50% опитаних зафіксували падіння доходів.
Банки також стали менш охоче кредитувати підприємців. Попит на фінансування у малому бізнесі знизився до рекордних 27%, а схвалюють кредити лише 20% заявників. Центробанк пояснює це високими ставками та скороченням пільгового кредитування.
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