Ділова активність бізнесу у РФ впала до мінімуму за 2 роки

У лютому індекс ділової активності малого та середнього бізнесу (RSBI) у Росії впав до 51,7 пункта - це найнижчий показник з початку 2023 року.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Особливо гостро бізнес зіткнувся зі зниженням продажів. Відповідний показник впав до 44 пунктів - дворічного мінімуму. Майже половина (47%) підприємств повідомили про скорочення виручки, тоді як у січні їх було 38%.

Найбільше постраждали малий бізнес і торгові компанії, де понад 50% опитаних зафіксували падіння доходів.

Банки також стали менш охоче кредитувати підприємців. Попит на фінансування у малому бізнесі знизився до рекордних 27%, а схвалюють кредити лише 20% заявників. Центробанк пояснює це високими ставками та скороченням пільгового кредитування.