Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Джерело: Угорщина не підписала висновки саміту ЄС щодо України

 

Угорщина очікувано відмовилася підписати висновки саміту ЄС, які стосуються України.

Про це кореспонденту "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС.

Розділ висновків саміту щодо України, підтриманий 26 державами-членами, буде опублікований як окремий документ.

"Угорщина відмовилася підписати український розділ висновків саміту ЄС, він буде опублікований як окремий документ з 26 підписами", - сказав високопосадовець ЄС.

Він розповів також, що під час саміту лідери обговорили з президентом Володимиром Зеленським ситуацію на фронті та результат перемовин, які проводять США.

"Лідери держав ЄС дійшли до спільної позиції, що на цей момент фактично не відбувається жодних перемовин з Росією. Також обмінялися думками, як ЄС та Україна можуть впливати на цей процес", - сказав посадовець.

Лідери спочатку обговорили ситуацію з Зеленським, потім продовжили бесіду про Україну між собою. Загалом обговорення тривало 2 години.

Нагадаємо, 6 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, у результаті текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.

Угорський міністр з питань ЄС Янош Бока раніше 18 березня публічно підтвердив, що Угорщина не підтримає висновки Європейської ради щодо допомоги Україні, бо це "суперечить стратегічним інтересам" Будапешта.
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5410
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 45,0014
  0,3215
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1813  0,06 0,14 41,7967  0,05 0,12
EUR 44,8833  0,09 0,19 45,6454  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,03 0,07 41,5800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес