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Джерело: Угорщина не підписала висновки саміту ЄС щодо України
16:17 20.03.2025 |
Угорщина очікувано відмовилася підписати висновки саміту ЄС, які стосуються України.
Про це кореспонденту "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС.
Розділ висновків саміту щодо України, підтриманий 26 державами-членами, буде опублікований як окремий документ.
"Угорщина відмовилася підписати український розділ висновків саміту ЄС, він буде опублікований як окремий документ з 26 підписами", - сказав високопосадовець ЄС.
Він розповів також, що під час саміту лідери обговорили з президентом Володимиром Зеленським ситуацію на фронті та результат перемовин, які проводять США.
"Лідери держав ЄС дійшли до спільної позиції, що на цей момент фактично не відбувається жодних перемовин з Росією. Також обмінялися думками, як ЄС та Україна можуть впливати на цей процес", - сказав посадовець.
Лідери спочатку обговорили ситуацію з Зеленським, потім продовжили бесіду про Україну між собою. Загалом обговорення тривало 2 години.
Нагадаємо, 6 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, у результаті текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.
Угорський міністр з питань ЄС Янош Бока раніше 18 березня публічно підтвердив, що Угорщина не підтримає висновки Європейської ради щодо допомоги Україні, бо це "суперечить стратегічним інтересам" Будапешта.
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