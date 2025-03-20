Джерело: Угорщина не підписала висновки саміту ЄС щодо України

Угорщина очікувано відмовилася підписати висновки саміту ЄС, які стосуються України.

Про це кореспонденту "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС.

Розділ висновків саміту щодо України, підтриманий 26 державами-членами, буде опублікований як окремий документ.

"Угорщина відмовилася підписати український розділ висновків саміту ЄС, він буде опублікований як окремий документ з 26 підписами", - сказав високопосадовець ЄС.

Він розповів також, що під час саміту лідери обговорили з президентом Володимиром Зеленським ситуацію на фронті та результат перемовин, які проводять США.

"Лідери держав ЄС дійшли до спільної позиції, що на цей момент фактично не відбувається жодних перемовин з Росією. Також обмінялися думками, як ЄС та Україна можуть впливати на цей процес", - сказав посадовець.

Лідери спочатку обговорили ситуацію з Зеленським, потім продовжили бесіду про Україну між собою. Загалом обговорення тривало 2 години.

Нагадаємо, 6 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, у результаті текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.

Угорський міністр з питань ЄС Янош Бока раніше 18 березня публічно підтвердив, що Угорщина не підтримає висновки Європейської ради щодо допомоги Україні, бо це "суперечить стратегічним інтересам" Будапешта.