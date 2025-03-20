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АНАЛІТИКА

Путін зобов'язав усіх громадян України легалізуватися у Росії або виїхати

 

Російській диктатор путін підписав указ, відповідно до якого громадяни України, які перебувають на території Росії "без законних підстав", мають або виїхати з країни, або легалізувати свою присутність.

Про це з посиланням на документ повідомляють росЗМІ.

Згідно з документом, українські громадяни матимуть на це час до 10 вересня 2025 року.

"Громадяни України, які перебувають у Російській Федерації, не мають законних підстав для перебування (проживання) в Російській Федерації, зобов'язані самостійно виїхати з Російської Федерації або до 10 вересня 2025 року включно врегулювати своє правове становище в Російській Федерації", - йдеться в указі.

Зазначимо, що дія документу розповсюджується й на тимчасово окуповані території України.

Як повідомлялося, на сьогодні тимчасово окупованими в Україні є 460 громад, ще 160 громад перебувають в зоні активних бойових дій.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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