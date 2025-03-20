ЄС відклав свої нові мита проти США до середини квітня

Європейський Союз відклав свої перші контрзаходи проти Сполучених Штатів, які він підготував як відповідь на мита на метали, запроваджені президентом Дональдом Трампом, до середини квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Європейська комісія запропонувала відновити мита 2018 року на товари США вартістю 4,5 млрд євро з 1 квітня, а з 13 квітня - на товари вартістю 18 млрд євро.

"Зараз ми розглядаємо можливість узгодити терміни введення двох наборів контрзаходів ЄС, щоб ми могли консультуватися з державами-членами щодо обох списків одночасно, і це також дасть нам додатковий час для переговорів з нашими американськими партнерами", - заявив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович на слуханнях в Європейському парламенті в четвер.

Комісія згодом підтвердила, що всі контрзаходи ЄС набудуть чинності в середині квітня.

Перший пакет контрзаходів включає застосування 50% тарифу на американський бурбон. Трамп пригрозив накласти 200-відсотковий тариф на всі вина та інші алкогольні продукти, що надходять з ЄС, якщо Євросоюз піде на це.

Адміністрація Трампа також планує запровадити "взаємні" мита 2 квітня, щоб відновити баланс у світовій торговій системі.

Марош Шефчович зазначив, що поки що йому вдалося досягти обмеженого прогресу в переговорах з американськими колегами, наприклад, щодо його пропозиції обговорити зниження ввізних мит на промислові товари.

"Я не думаю, що США думають у цьому напрямку", - сказав він, додавши, що їхнім пріоритетом, схоже, є залучення інвестицій та реіндустріалізація.

"І наразі вони вважають, що найкращий спосіб зробити це - через митну політику. Я сподіваюся, що одного дня ми дійдемо до цієї дискусії, але наразі ми явно не там", - сказав він.

Відтермінування контрзаходів може дозволити внести певні корективи до американських товарів, проти яких вони спрямовані.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив у неділю, що ЄС, ймовірно, помилився, націлившись на американський бурбон, а прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у вівторок застерегла партнерів по ЄС від ескалації торговельної суперечки зі Сполученими Штатами.