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АНАЛІТИКА

У Росії спостерігають масовий збій у роботі інтернет-сервісів і операторів зв'язку

 

У Росії 20 березня відбувся масовий збій у роботі інтернет-сервісів та операторів зв'язку - про це свідчать дані сервісів Downdetector та «Сбой.рф».

Проблеми фіксувалися у роботі платформ Twitch, Discord, Figma, Cloudflare, а також операторів зв'язку, зокрема, МТС, «Мегафон», «Ростелеком».

У федеральній службі Роскомнагляд повідомили, що збій пов'язаний із використанням іноземних серверів. Відомство рекомендувало російським організаціям «користуватися потужностями російських хостинг-провайдерів».

Російський регулятор раніше заявив про плани до слідити залежність вітчизняних сервісів від зарубіжної інфраструктури. Перевірки пояснюються необхідністю розробки заходів щодо покращення безпеки сервісів у рамках завдання забезпечення мережевого суверенітету. Чи пов'язаний сьогоднішній збій із роботами Роскомнагляду, не уточнюється.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

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