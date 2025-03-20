Британську юридичну фірму оштрафували за порушення санкцій проти РФ

Дочірню компанію британської юридичної фірми Herbert Smith Freehills оштрафували на 465 тисяч фунтів стерлінгів (близько 555 тисяч євро) за порушення санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

HSF Moscow здійснила шість платежів на загальну суму трохи менше 4 млн фунтів стерлінгів на користь осіб, що потрапили під санкції і підлягають заморожуванню активів. Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI) заявило, що ці платежі, які здійснювалися протягом семи днів, продемонстрували "систему збоїв" у роботі фірми.

Дочірню компанію Herbert Smith Freehills було закрито 31 травня 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому. Виплати були здійснені в той час, коли фірма згортала свою діяльність у Росії.

Herbert Smith Freehills повідомила OFSI про порушення від імені HSF Moscow, тому отримала право на 50-відсоткове зниження штрафу.

Цей штраф є одним з найбільших, накладених OFSI на сьогодні. Наглядовий орган, який знаходиться в структурі Міністерства фінансів, часто критикували політики та громадянське суспільство за те, що він не наклав жодного штрафу після вторгнення Росії в Україну.

Економічна секретарка Мінфіну Британії Емма Рейнольдс заявила, що прихильність Британії до виконання санкцій є "непохитною".

Вона додала: "Справедливий і тривалий мир в Україні має бути нашим пріоритетом, і фінансові санкції Великої Британії продовжують відігравати важливу роль у руйнуванні російської військової машини і в тому, щоб поставити Україну на якомога міцніший фундамент".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пообіцяв вжити заходів, які допоможуть вивільнити 2,3 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу російським мільярдером Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі" більше двох років тому.

24 лютого Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії за час повномасштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.