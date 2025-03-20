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Глава Міненерго США дав дозвіл на експортний термінал LNG в Луїзіані СР2
14:01 20.03.2025 |
Міністр енергетики США Кріс Райт підписав дозвіл на проєкт компанії Venture Global - експортний термінал скрапленого природного газу (LNG) CP2, який має бути найбільшим у країні.
"Я щойно, буквально 15 хвилин тому, підписав схвалення для CP2, Cameron Parish 2, експортного терміналу СПГ у Луїзіані. Це величезне зростання експорту СПГ із США", - повідомив Райт у відеосюжеті на своїй сторінці в мережі Х у середу пізно увечері.
При цьому він назвав "непродуманою ідеєю" рішення адміністрації попереднього президента США Джона Байдена призупинити дозволи на експорт СПГ.
За словами Райта, реалізація проєкту СР2 забезпечить десятки тисяч робочих місць по всій країні та сприятиме процвітанню Америки.
Як повідомлялося, у червні 2024 року Venture Global і комерційний підрозділ групи "ДТЕК" D.Trading уклали угоду на постачання LNG в Україну і Східну Європу. Документ, зокрема, передбачаа, що D.Trading закуповуватиме до 2 млн тонн LNG на рік на третьому об'єкті Venture Global - CP2 в Луїзіані протягом 20 років.
За даними Venture Global на той час, початкову фазу виробництва LNG CP2 продано за 20-річними контрактами з ExxonMobil, Chevron, Jera, New Fortress Energy, Inpex, China Gas, SEFE і EnBW. Компанія продовжувала активні переговори щодо продажу іншої частини майбутнього продукту. При цьому вона розпочала будівництво проєкту за межами майданчика, але чекала на експортний дозвіл Міністерства енергетики США.
На початку 2024 року, як повідомляли американські ЗМІ, адміністрація Байдена відклала рішення щодо СР2 в Луїзіані, який мав би стати найбільшим у США, але викликав обурення екологів. Зазначалося, що його експортна потужність - приблизно 20 млн тонн на рік, що удвічі більше за нинішній завод Venture Global - CP.
Передбачається, що СР2 матиме 18 ліній скраплення, кожна потужністю орієнтовно 1,1 млн тонн LNG на рік.
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