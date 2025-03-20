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Борг за держпаперами і корпбондами у світі перевищив $100 трлн у 2024 р. - ОЕСР
13:58 20.03.2025 |
Уряди і компанії 2024 року залучили на ринках $25 трлн, що на $10 трлн більше за доковідний показник і втричі вище від обсягу за 2007 рік, йдеться в щорічному звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
У результаті загальний обсяг боргу за суверенними і корпоративними облігаціями у світі перевищив $100 трлн.
Очікується, що рівень заборгованості продовжить підвищуватися у 2025 році. При цьому сукупне відношення держборгу в країнах ОЕСР сягне 85% ВВП, що більш ніж на 10 відсоткових пунктів вище показника за 2019 рік і майже вдвічі більше, ніж у 2007 році.
За прогнозами, емісія суверенних облігацій у державах ОЕСР сягне рекордних $17 трлн цьогоріч порівняно з $16 трлн 2024 року і $14 трлн 2023 року.
Обсяг держборгу, що перебуває в обігу, 2025 року збільшиться майже до $59 трлн із $55 трлн минулого року і $54 трлн позаминулого року. Водночас у звіті зазначено, що 2024 року показник «борг до ВВП» зріс уперше з 2020 року (що зумовлено сповільненням темпів підйому глобальної економіки) і становив 84% порівняно з 82% 2023 року. Очікується, що він підвищиться до 85% поточного року.
Відсоткові виплати держав ОЕСР у 2024 році піднялися в середньому до 3,3% ВВП з 3% роком раніше.
Розмір непогашеного корпоративного боргу у світі на кінець року досяг $35 трлн.
Американський ринок корпоративних бондів на кінець 2024 року оцінювали в $11,4 трлн (при цьому понад 60% припадає на борг нефінансових компаній), він був найбільшим у світі. Друге місце посідав Китай із показником у $6,7 трлн, але в ньому понад 60% припадає на борги фінансових установ.
Погашення приблизно 42% держборгу і 38% корпоративного має відбутися в найближчі три роки, йдеться у звіті.
Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Наразі до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія.
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