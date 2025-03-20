Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Борг за держпаперами і корпбондами у світі перевищив $100 трлн у 2024 р. - ОЕСР

 

Уряди і компанії 2024 року залучили на ринках $25 трлн, що на $10 трлн більше за доковідний показник і втричі вище від обсягу за 2007 рік, йдеться в щорічному звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У результаті загальний обсяг боргу за суверенними і корпоративними облігаціями у світі перевищив $100 трлн.

Очікується, що рівень заборгованості продовжить підвищуватися у 2025 році. При цьому сукупне відношення держборгу в країнах ОЕСР сягне 85% ВВП, що більш ніж на 10 відсоткових пунктів вище показника за 2019 рік і майже вдвічі більше, ніж у 2007 році.

За прогнозами, емісія суверенних облігацій у державах ОЕСР сягне рекордних $17 трлн цьогоріч порівняно з $16 трлн 2024 року і $14 трлн 2023 року.

Обсяг держборгу, що перебуває в обігу, 2025 року збільшиться майже до $59 трлн із $55 трлн минулого року і $54 трлн позаминулого року. Водночас у звіті зазначено, що 2024 року показник «борг до ВВП» зріс уперше з 2020 року (що зумовлено сповільненням темпів підйому глобальної економіки) і становив 84% порівняно з 82% 2023 року. Очікується, що він підвищиться до 85% поточного року.

Відсоткові виплати держав ОЕСР у 2024 році піднялися в середньому до 3,3% ВВП з 3% роком раніше.

Розмір непогашеного корпоративного боргу у світі на кінець року досяг $35 трлн.

Американський ринок корпоративних бондів на кінець 2024 року оцінювали в $11,4 трлн (при цьому понад 60% припадає на борг нефінансових компаній), він був найбільшим у світі. Друге місце посідав Китай із показником у $6,7 трлн, але в ньому понад 60% припадає на борги фінансових установ.

Погашення приблизно 42% держборгу і 38% корпоративного має відбутися в найближчі три роки, йдеться у звіті.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Наразі до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5410
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 45,0014
  0,3215
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1813  0,06 0,14 41,7967  0,05 0,12
EUR 44,8833  0,09 0,19 45,6454  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,03 0,07 41,5800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес