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У Туреччині тривають мітинги проти арешту мера Стамбула

У Туреччині тривають мітинги проти арешту мера Стамбула

 

У різних частинах Туреччини, у мегаполісах та менших містах, відбулися мітинги та протести проти арешту одного з лідерів турецької опозиції - мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на турецькі ЗМІ.

"Після заклику Республіканської народної партії (CHP) усі куточки країни заступилися за мера Стамбула Екрема Імамоглу", - повідомляє видання Сumhuriyet.

У опозиційній CHP заявили про те, що арешт Імамоглу, який на наступних виборах мав змагатися від опозиції за президентську посаду, є "тотальною атакою на націю", "спробою заборони права голосу та права бути обраним", "тиранією" і т.п.

У Туреччині тривають мітинги проти арешту мера Стамбула

 

Багатотисячні мітинги, попри встановлену заборону, пройшли у різних куточках Туреччини, найбільші - у Стамбулі та Анкарі.

На відео, які розповсюджують з місць подій у соціальних мережах та телебаченні, видно на місцях протесту багато правоохоронців, які щитами створюють стіну біля протестувальників, також повідомляється про незначні сутички.

У Туреччині тривають мітинги проти арешту мера Стамбула

 

Інформаційне агентство "Аnка", повідомляючи про протест у Манісі, вказує на звинувачення протестувальників на адресу чинного президента Туреччини в здійсненні "політичної атаки" з метою "продовжити своє політичне життя".

У Туреччині тривають мітинги проти арешту мера Стамбула

 

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у соцмережі Х звинуватив протестувальників у наклепі проти президента Ердогана.

"Ми також є свідками того, що наклепницькі звинувачення звучать на адресу нашого президента серед політико-ідеологічних оцінок, які даються без ознайомлення зі змістом і деталями розпочатого розслідування. Ми продовжуватимемо рішуче протистояти таким зусиллям, спрямованим на підрив незалежності наших судових органів, ... а також на захист нашого президента від цих ідеологічних наклепницьких кампаній відповідно до законодавства", - заявив очільник МВС.

Він також заявив про те, що "певні кола, особливо лідери головних опозиційних партій, намагаються підірвати цілісність розслідувань з політичних та ідеологічних мотивів". Він закликав громадян "уважно ставитися до непідтвердженого та підозрілого контенту та довіряти заявам офіційних інституцій та органів влади".
 

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