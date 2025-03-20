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АНАЛІТИКА

Європа прагне переманити американських науковців, оскільки Трамп скорочує їхнє фінансування - Politico

 

Група європейських країн розробляє стратегію переманювання науковців зі Сполучених Штатів у відповідь на скорочення американським урядом витрат на освіту та дослідження.

Про це йдеться у листі до Європейської комісії, з яким ознайомилося видання Politico, передає Укрінформ.

У листі йдеться, що 12 урядів заявили, що Європейський Союз потребує «буму привабливості» для залучення талантів із-за кордону, «які можуть постраждати від втручання в наукову діяльність та невмотивованого і жорстокого скорочення фінансування».

Лист без дати був адресований комісару ЄС із питань інновацій Катерині Захарієвій і підписаний Францією, Чехією, Австрією, Словаччиною, Естонією, Латвією, Іспанією, Словенією, Німеччиною, Грецією, Болгарією та Румунією.

В листі не згадується назва США, але є прямі натяки. «Нинішній міжнародний контекст нагадує нам, що свобода науки може бути поставлена під загрозу будь-де і будь-коли», - йдеться в тексті.

Водночас міністр вищої освіти та досліджень Франції Філіп Батіст в інтерв'ю Politico заявив, що «необхідно терміново організуватися, щоб прийняти таланти, які хотіли б або змушені покинути Сполучені Штати».

У листі міститься кілька пропозицій щодо того, як залучити дослідників, включаючи цільове фінансування, імміграційну систему та зміцнення партнерства з «іншими провідними науковими країнами».

Автори листа хочуть, щоб ЄК організувала зустріч міністрів з питань досліджень ЄС у найближчі тижні, щоб розробити план.

Відколи Дональд Трамп вступив на посаду в січні, американська науково-освітня сфера зазнала масових скорочень. Міністерство освіти США почало скорочувати приблизно половину своєї робочої сили, а кілька університетів, включно з Університетом Джона Гопкінса, скоротили робочі місця через втрату державного фінансування.

Протягом останніх тижнів кілька університетів у Європі спробували залучити американських дослідників. Зокрема Вільний університет Брюсселя в понеділок оголосив про 12 вакансій для міжнародних дослідників «з особливим акцентом на американських учених».

Французький університет Екс-Марсель також запустив програму «безпечного простору для науки», маючи на увазі «контекст, у якому деякі вчені в США можуть відчувати загрозу або перешкоди у своїй діяльності».
Ключові теги: ЄС, США
 

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