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Очільник "Пошти Росії" заявив про розвал поштової IT-інфраструктури країни
12:36 20.03.2025 |
Майже 90% IT-інфраструктури "Пошти Росії" перебуває у критичному стані, а більше половини транспортного парку компанії вже виробило свій ресурс.
Про це заявив генеральний директор компанії Михайло Волков під час засідання IT-комітету в Державній Думі РФ, передає The Moscow Times.
"Зношеність фондів дуже велика. Наприклад, близько 55% нашого транспорту вже поза термінами корисного використання. Що стосується IT-інфраструктури - 89% фактично на ладан дихають. Як виглядають наші відділення, судячи з тих звернень, які я регулярно отримую від депутатів, ви самі чудово знаєте", - зазначив Волков.
За словами очільника "Пошти Росії", ключовими проблемами компанії залишаються низький рівень оплати праці та критичний ступінь зношеності інфраструктури.
У 2023 і 2024 роках було вжито заходів щодо підвищення заробітних плат працівників основного виробництва, однак навіть після цього середній рівень зарплат співробітників компанії залишається вдвічі нижчим від загальноросійського.
Як повідомлялося, Союз борошномельних та круп'яних підприємств Росії попередив про загрозу масового банкрутства в галузі через втрату пільгового кредитування.
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