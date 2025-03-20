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У Туреччині затримали десятки людей за підтримку мера Стамбула у соцмережах
12:14 20.03.2025 |
У Туреччині затримали кілька десятків людей за звинуваченням у "провокаційних" дописах у соціальних мережах після того, як влада затримала опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.
Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що в країні затримали 37 осіб, звинувачених у "провокаційних" постах.
Зазначається, що після затримання Імамоглу і 105 інших осіб турецька влада виявила 261 акаунт у соціальних мережах, у тому числі 62 за кордоном, які начебто мали "провокаційні пости, що підбурюють до злочинів і ненависті". Відтак правоохоронці продовжують розшукувати решту підозрюваних.
Турецький міністр додав, що протягом 24 годин після затримання Імамоглу в соціальній мережі X було поширено 18,6 млн дописів про нього.
Зазначимо, у Туреччині спалахнули масові протести після того, як влада затримала Імамоглу.
Влада перекрила дороги у Стамбулі й запровадила чотириденну заборону на проведення демонстрацій, щоб запобігти протестам після арешту Імамоглу. Однак протестувальники все одно вийшли на вулиці, а також влаштували акції в університетських кампусах і на станціях метро.
Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.
Екрема Імамоглу вже давно вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які, згідно з конституцією, мають відбутись до 2028 року.
Водночас проти Імамоглу порушили кілька кримінальних справ.
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