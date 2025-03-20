Фінансові новини
- |
- 20.03.25
- |
- 14:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія очолила список найщасливіших країн світу
11:59 20.03.2025 |
Фінляндія посіла перше місце в щорічному рейтингу найщасливіших країн світу, складеному "Мережею рішень для сталого розвитку ООН". За нею, згідно з цією версією, йдуть Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди.
Крім цих країн, до десятки найщасливіших увійшли Коста-Ріка, Норвегія, Ізраїль, Люксембург і Мексика.
Швейцарія розмістилася на 13-му місці, Бельгія - на 14-му, Канада - на 18-му, Франція - на 33-му.
На 21-му рядку розташувалися ОАЕ, за ними - Німеччина. Велика Британія посіла 23-тє місце в списку, за нею - США. Іспанія розмістилася на 38-му рядку, Італія - на 40-му. Росія в цьому списку - на 66-му місці, Китай - на 68-му, Угорщина - на 69-му.
Наприкінці списку зі 147 країн - Ємен, Демократична Республіка Конго, Ботсвана, Зімбабве, Малаві, Ліван, Сьєрра-Леоне (Західна Африка).
Останню сходинку посів Афганістан.
Доповідь складено на підставі опитувань жителів 147 країн.
В опитуваннях досліджують кілька аспектів, зокрема ВВП на душу населення, очікувану тривалість життя, рівень соціальної підтримки, корупції та інші дані.
Показник щастя вимірюють на підставі даних опитувань за три роки. Рейтинг 2025 року складено за даними за 2022-2024 рр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісар Домбровскіс у Києві: Ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС
|Єврокомісія надала Україні ще EUR1 млрд в рамках позики G7 з надходжень від російських активів
|В результаті удару по Енгельсу росіяни втратили ракети Х-101 - ЦПД
|Дрони атакували в Росії авіабазу «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава Міненерго США дав дозвіл на експортний термінал LNG в Луїзіані СР2
|Борг за держпаперами і корпбондами у світі перевищив $100 трлн у 2024 р. - ОЕСР
|У Туреччині тривають мітинги проти арешту мера Стамбула
|Європа прагне переманити американських науковців, оскільки Трамп скорочує їхнє фінансування - Politico
|Україна і Данія обговорили фінансування та швидкість виробництва оборонної продукції
|ЄС сприймає РФ як «фундаментальну загрозу» безпеки
Бізнес
|NVIDIA представила два нові персональні ШІ-суперкомп'ютери
|World Car Awards 2025: оголошено фіналістів
|NVIDIA представила лінійку потужних відеокарт під загальною назвою RTX Pro - серед них є GPU з 96 ГБ пам'яті
|Mercedes відмовиться від свого єдиного хетчбека, щоб випускати більше позашляховиків
|Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
|Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla
|Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям