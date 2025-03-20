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ЗМІ: Єврокомісія відкликає свою пропозицію відмови від сезонної зміни часу
10:13 20.03.2025 |
[thumb=left][/thumb]Європейська комісія вирішила відкликати свій проєкт директиви 2018 року про скасування сезонного переведення годинників.
Про це речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен повідомила польській радіостанції RMF FM у Брюсселі, передає "Європейська правда".
"Через тривалий глухий кут у Раді ЄС Європейська комісія вирішила відкликати свою пропозицію" - сказала Ітконен.
Це ще не остаточне рішення, а лише пропозиція Єврокомісії. Як повідомила речниця, відкликання проєкту директиви 2018 року, який би поклав край зміні часу кожні шість місяців, було включено до пакету спрощення правил ЄС, який ЄК ухвалила 26 лютого.
Йдеться про так званий "Омнібус" - флагманський проєкт голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, спрямований на скорочення бюрократії в ЄС. Тепер і Європарламент, і Рада ЄС можуть висловити свою думку щодо відкликання цієї директиви.
У вигляді листів вони мають надійти до ЄК протягом кількох місяців. В ЄК запевняють, що візьмуть їх до уваги, перш ніж ухвалити остаточне рішення.
"Ми ретельно візьмемо до уваги їхню думку, перш ніж вирішимо відкликати запропонований законопроєкт", - сказала Анна-Кайса Ітконен.
За її словами, остаточне рішення ЄК буде прийнято протягом декількох місяців.
Нагадаємо, що пропозиція припинити переведення годинників була представлена у 2018 році, коли головою Єврокомісії був Жан-Клод Юнкер, як відповідь на запити громадян та публічні консультації.
Її досить швидко підтримав Європарламент, але вона назавжди застрягла в Раді ЄС і понад п'ять років припадала пилом, оскільки 27 країн не могли вирішити, на який час остаточно переходити - літній чи зимовий.
Південноєвропейські країни проявили мало інтересу, на відміну від країн Центральної та Східної Європи (Німеччина, Польща), які були б найбільш зацікавлені у відмові від переведення годинників.
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