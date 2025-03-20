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АНАЛІТИКА

Трамп каже, що США повинні мати справу з РФ, адже це «дуже цінна земля»

 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що в Росії "дуже цінна земля", з якою США "повинні мати справу".

Про це він сказав у інтерв'ю Breitbart News, пише "Європейська правда".

Трамп сказав, що, хоча економічна відкритість США з Росією не є метою або мотивом, щоб розділити Росію з Китаєм, це може бути наслідком цих дій.

"Це може бути наслідком, але я думаю, що це добре. Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай", - заявив він.

Американський президент пояснив це тим, що у Росії "11 часових поясів".

"Ви можете пролетіти через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля", - впевнений він.

Трамп нагадав про те, що США укладають угоду з Україною щодо рідкісноземельних копалин, а відтак, за його словами, "принаймні можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і можемо щось зробити".

Нагадаємо, видання FT повідомило, що колишній керівник компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, особисто знайомий із Владіміром Путіним, запропонував США перезапустити "Північний потік-2" за їхньої участі.

Коментуючи це повідомлення, у Єврокомісії зазначили, що проєкт відбудови Nord Stream не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу.

14 березня агентство Bloomberg із посиланням на слова проінформованих співрозмовників написало, що російські та європейські офіційні особи стверджують, що США вивчають можливості співпраці з російським енергетичним гігантом "Газпром".
Ключові теги: США, Росія
 

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