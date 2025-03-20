Експосол США в Росії Макфол: Не можна йти на поступки Путіну

Професор Стенфордського університету Майкл Макфол був послом США в Росії в той час, коли пост американського президента обіймав Барак Обама. В інтерв'ю в подкасті "DW Новости Шоу" він прокоментував телефонну розмову, що відбулася напередодні між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, і застеріг від поступок російському лідеру в питанні припинення вогню в Україні.

DW: Пане Макфол, як Ви оцінюєте підсумки телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним?

Майкл Макфол: Коли українці зустрічалися з командою Трампа в Саудівській Аравії, вони погодилися на режим припинення вогню протягом 30 днів без жодних умов. Пан Путін же, як я й очікував, заявив, що він погодиться лише за певних умов, причому, досить жорстких. По-перше, він зажадав, щоб ми протягом цих 30 днів не постачали зброю Україні. По-друге, щоб зупинили обмін розвідданими, тобто кооперацію між ЦРУ і СБУ. А третя його умова - припинити мобілізацію в Україні. Це несерйозно. Це означає, що війна триватиме. Що ж стосується домовленості про припинення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, то це було б непогано. Але вже за пів години після телефонної розмови надійшла інформація з Києва, що нальоти знову поновилися.

Але при цьому Ви позитивно оцінили той факт, що Трамп не погодився з цими вимогами. Принаймні в його заяві про це не йдеться. Це хороший знак?

Так, це хороший знак. Я побоювався, що він погодиться з такими умовами без домовленості щодо цього з українцями. Будемо сподіватися, що тепер президент Трамп і його команда зрозуміють, що не можна просто йти на поступки, так не можна поводитися з Путіним. Я можу судити про це з тих переговорів, які вела з ним наша команда в той час, коли президентом США був Барак Обама. У нас гіркий досвід щодо цього. Так чинити не можна. Треба укладати справжні угоди, не йти йому назустріч у надії, що він щось ввічливо зробить у відповідь. Він не така людина. Я сподіваюся, що команда Трампа буде більш реалістичною, коли робитиме наступний крок на шляху до домовленості про перемир'я.

Як Ви вважаєте, за яким сценарієм зараз іде цей рух до миру - за сценарієм Трампа чи за сценарієм Путіна?

За путінським. Путін диктує те, що хоче, а адміністрація Трампа тільки підтакує. Коли ж справа стосується української сторони, то на неї весь час чиниться тиск, щоб домогтися згоди. Україні спочатку сказали, що більше не буде поставок зброї, потім - що США більше не надаватимуть ЗСУ розвіддані. Тобто, українцям - тиск, а Путіну - подарунки.

І зараз почнуть тиснути на Зеленського, щоб він на всі ці умови погодився? І він буде змушений погодитися?

Сподіватимемося, що ні. З такими умовами не можна погоджуватися. Але навіть якщо Володимир Зеленський скаже "так", я не впевнений, що народ України з такими умовами погодиться. Про яку незалежність тоді може йтися? Якщо країні забороняють формувати свою армію, це означає, що вона - провінція або колонія Росії.

Серед тем, які обговорювали Путін і Трамп, були також такі, як економічна співпраця, контроль над розповсюдженням стратегічних озброєнь, Іран, хокей... Це важливо чи це такий собі дим навколо?

Це раціональна стратегія Путіна. Він розуміє, що Трамп хоче налагодити нормальні хороші відносини. Він розуміє, що Трамп, як це не дивно, хоче бути його другом. Тому для Путіна це правильна стратегія. Особливо тема хокею вдала. Тому що Трамп любить такого роду спортивні заходи. Але я сподіваюся, що в команді Трампа є люди, які розуміють, що це не відповідає нашим національним інтересам.