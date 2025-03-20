Фінансові новини
- |
- 20.03.25
- |
- 14:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Французького науковця вислали зі США через критику адміністрації Трампа
09:35 20.03.2025 |
В уряді Франції висловили жаль у зв'язку з висланням французького вченого зі Сполучених Штатів через його попередню критику політики адміністрації Дональда Трампа.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.
За неофіційною інформацією, інцидент із дослідником із Франції стався 9 березня. Після прибуття до США науковця піддали вибірковій перевірці, в межах якої перевірили робочий комп'ютер і особистий телефон.
У результаті, за даними джерела AFP, французу дорікнули за повідомлення, "які виражають ненависть до Трампа і можуть бути кваліфіковані як тероризм". Наступного дня чоловіка відправили назад до Європи.
Міністр вищої освіти і досліджень Франції Філіп Батіст підтвердив інцидент, який, за його словами, стосувався науковця, що мав представляти Національний центр наукових досліджень (CNRS) на конференції у Техасі.
"Цей захід був ухвалений американською владою, оскільки телефон цього дослідника містив обмін повідомленнями з колегами і друзями, в яких він висловлював особисту думку про дослідницьку політику адміністрації Трампа", - зазначив Батіст.
"Свобода думки, вільні дослідження та академічна свобода - це цінності, які ми будемо продовжувати з гордістю відстоювати. Я буду захищати можливість для всіх французьких дослідників бути вірними цим цінностям, дотримуючись закону", - додав він.
Раніше стало відомо, що Міністерство закордонних справ Німеччини в оновлених рекомендаціях щодо подорожей до Сполучених Штатів попереджає про посилений ризик депортацій.
Посилення заходів на кордонах США за нового президента Дональда Трампа має на меті стримати нелегальну імміграцію в країну.
На початку березня, нагадаємо, американський президент Дональд Трамп підтвердив дискусії щодо збереження тимчасового права на перебування у США українців, які виїхали за кордон у зв'язку з війною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісар Домбровскіс у Києві: Ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС
|Єврокомісія надала Україні ще EUR1 млрд в рамках позики G7 з надходжень від російських активів
|В результаті удару по Енгельсу росіяни втратили ракети Х-101 - ЦПД
|Дрони атакували в Росії авіабазу «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава Міненерго США дав дозвіл на експортний термінал LNG в Луїзіані СР2
|Борг за держпаперами і корпбондами у світі перевищив $100 трлн у 2024 р. - ОЕСР
|У Туреччині тривають мітинги проти арешту мера Стамбула
|Європа прагне переманити американських науковців, оскільки Трамп скорочує їхнє фінансування - Politico
|Україна і Данія обговорили фінансування та швидкість виробництва оборонної продукції
|ЄС сприймає РФ як «фундаментальну загрозу» безпеки
Бізнес
|NVIDIA представила два нові персональні ШІ-суперкомп'ютери
|World Car Awards 2025: оголошено фіналістів
|NVIDIA представила лінійку потужних відеокарт під загальною назвою RTX Pro - серед них є GPU з 96 ГБ пам'яті
|Mercedes відмовиться від свого єдиного хетчбека, щоб випускати більше позашляховиків
|Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
|Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla
|Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям