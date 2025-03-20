Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Французького науковця вислали зі США через критику адміністрації Трампа

 

В уряді Франції висловили жаль у зв'язку з висланням французького вченого зі Сполучених Штатів через його попередню критику політики адміністрації Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

За неофіційною інформацією, інцидент із дослідником із Франції стався 9 березня. Після прибуття до США науковця піддали вибірковій перевірці, в межах якої перевірили робочий комп'ютер і особистий телефон.

У результаті, за даними джерела AFP, французу дорікнули за повідомлення, "які виражають ненависть до Трампа і можуть бути кваліфіковані як тероризм". Наступного дня чоловіка відправили назад до Європи.

Міністр вищої освіти і досліджень Франції Філіп Батіст підтвердив інцидент, який, за його словами, стосувався науковця, що мав представляти Національний центр наукових досліджень (CNRS) на конференції у Техасі.

"Цей захід був ухвалений американською владою, оскільки телефон цього дослідника містив обмін повідомленнями з колегами і друзями, в яких він висловлював особисту думку про дослідницьку політику адміністрації Трампа", - зазначив Батіст.

"Свобода думки, вільні дослідження та академічна свобода - це цінності, які ми будемо продовжувати з гордістю відстоювати. Я буду захищати можливість для всіх французьких дослідників бути вірними цим цінностям, дотримуючись закону", - додав він.

Раніше стало відомо, що Міністерство закордонних справ Німеччини в оновлених рекомендаціях щодо подорожей до Сполучених Штатів попереджає про посилений ризик депортацій.

Посилення заходів на кордонах США за нового президента Дональда Трампа має на меті стримати нелегальну імміграцію в країну.

На початку березня, нагадаємо, американський президент Дональд Трамп підтвердив дискусії щодо збереження тимчасового права на перебування у США українців, які виїхали за кордон у зв'язку з війною.
Ключові теги: Франція, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5730
  0,0072
 0,02
EUR
 1
 45,3229
  0,0254
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1813  0,06 0,14 41,7967  0,05 0,12
EUR 44,8833  0,09 0,19 45,6454  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,03 0,07 41,5800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес