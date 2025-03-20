Естонія планує побудувати 12 нових військових кораблів

Військово-морські сили Естонії мають потребу у трьох великих кораблях довжиною близько 90 метрів і дев'яти менших довжиною 60-70 метрів.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.

За словами глави естонського оборонного відомства, у разі виникнення проблем із фінансуванням доведеться піти на поступки. Також термін служби вже наявних у країни кораблів може бути продовжено.

Певкур заявив, що нові кораблі мають бути побудовані в Естонії.

«У випадку суден такого розміру йдеться перш за все про двох будівників - Baltic Workboats та BLRT. Але я не виключаю, що і малі суднобудівники доведуть свої можливості до того рівня, коли вони зможуть будувати судна меншого розміру», - сказав міністр.

Зазначається, що Литва вже вирішила будувати нові військові кораблі. Компанія BLRT доручила своїй литовській компанії Western Baltic Engineering у співпраці з данською фірмою OSK Design спроєктувати 88-метровий військовий корабель Perkunas.

Командувачі ВМС Естонії, Латвії та Литви обговорювали ще в 2017 році, як повинен виглядати новий флот. За словами командувача Силами оборони Естонії генерал-майора Андруса Меріло, у ВМС Естонії є уявлення про те, які кораблі їм потрібні.

«Для нас набагато важливіше знайти довгострокове фінансування, яке стане основою для подальшого розвитку кораблів ВМС. Нам потрібно знайти ресурси, ця робота вже ведеться. Вочевидь, ми знайдемо ці ресурси. І ми складаємо план, коли і які кораблі будуть побудовані», - розповіла Меріло.

У матеріалі йдеться, що Естонія доручила шведському національному дослідницькому інституту RISE провести аналіз того, яке судно підійде для виконання військових, прикордонних і рятувальних функцій, а також боротьби із забрудненням.

«Головне бажання - отримати уявлення про те, яке судно найбільше б підходило для Балтійського регіону або Балтійського моря, яке забезпечувало б ВМС багатофункціональність», - сказав Певкур, додавши, що рекомендація від RISE має надійти найближчими місяцями.