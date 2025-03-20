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АНАЛІТИКА

Республіканці розкритикували підходи Трампа щодо зміни військового командування

 

Керівники комітетів Палати представників і Сенату з питань збройних сил виступили в середу зі спільною заявою, у якій розкритикували ідею радикальної зміни структури військового командування США.

Про це передає Укрінформ з посиланням на The Hill.

Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс і голова Комітету з питань збройних сил Сенату Роджер Вікер - обидва республіканці - відреагували на статтю в NBC News, опубліковану у вівторок, у якій ішлося про те, що Пентагон розглядає можливість відмовитися від командування об'єднаними збройними силами НАТО в Європі в рамках реструктуризації управління армією.

Зазначається, ця їхня заява стала одним з перших серйозних випадків критики республіканцями політики Дональда Трампа під час його другого президентства.

«Американські командування є вістрям американського бойового списа, - вказали вони. - Тому ми дуже занепокоєні повідомленнями про те, що розглядається можливість односторонніх змін з основних стратегічних питань, включаючи значне скорочення американських сил, дислокованих за кордоном, за відсутності координації між Білим домом і Конгресом».

За словами голів комітетів, вони підтримують зусилля президента Трампа, спрямовані на те, щоб союзники та партнери США збільшували свої внески для зміцнення НАТО і збереження лідерства Америки за кордоном.

Водночас вони «не приймуть» істотних змін у структурі командування без координації цих питань з об'єднаним штабом та без співпраці з Конгресом.

«Такі кроки можуть підірвати американське стримування в усьому світі й послабити наші позиції на переговорах із супротивниками Америки», - вважають Роджерс і Вікер.

У заяві зазначено, що вони можуть використати законодавчі інструменти для протистояння таким змінам, якщо адміністрація Трампа їх впроваджуватиме.

Військовими операціями НАТО в Європі протягом 75 років керують американські чотиризіркові генерали. Нинішній командувач - генерал армії Крістофер Каволі - також очолює Європейське командування Збройних сил США та опікується підтримкою України.
Ключові теги: США
 

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