Канада та ЄС домовляються про обʼєднання військово-промислових комплексів - ЗМІ

Канада хоче приєднатися до ініціативи Європейського Союзу із нарощування оборонного потенціалу ЄС.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише NYT із посиланням на власні поінформовані джерела.

"Канада веде переговори із Європейським Союзом стосовно приєднання до нового проєкту ЄС із розширення військової промисловості. Це має дозволити Канаді долучитися до створення європейських бойових літаків й іншого військового обладнання на своїх виробничих потужностях", - йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовників видання, "ведуться детальні дискусії щодо включення Канади до нової оборонної ініціативи ЄС". "Мета - збільшити оборонну промисловість ЄС й запропонувати альтернативу США, які нині домінують у цій сфері", - стверджує NYT.

Якщо перемовини завершаться успішно, Канада долучиться до європейського військово-промислового блоку, пропонуючи свої підприємства для збирання європейських систем, на кшталт шведських літаків Saab Gripen - прямого конкурента американських F-35. "Відповідно до обговорень, Канада також отримає преференційний доступ до ринку військового обладнання ЄС, що слугуватиме альтернативою закупівлям у США", - додає видання.

Водночас NYT звертає увагу, що європейська ініціатива й канадське партнерство потребуватимуть років, аби принести практичні результати. "Нарощування виробництва потребує часу й укладених контрактів на конкретне військове обладнання, аби дати змогу оборонним компаніям вкласти кошти у виробництво дуже дорогих товарів, на кшталт літаків", - підсумовується у статті.