Адміністрація Трампа агресивно просуває Starlink, компанія Маска може отримати $20 млрд

Раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Дональда Трампа планує провести реформу програми розвитку широкосмугового інтернету, від якої може виграти Starlink Ілона Маска. Але тепер стало відомо, що міністр торгівлі США Говард Латнік напряму закликав федеральних чиновників, які відповідають за програму розширення широкосмугового доступу у сільській місцевості на $42 мільярди, віддати пріоритет супутниковому зв'язку замість волоконно-оптичного. Зокрема, він назвав Starlink ключовим постачальником, повідомляє Financial Times, посилаючись на власні джерела.

Під час приватної зустрічі у Будівлі Герберта Гувера у Вашингтоні Латнік наполіг на необхідності збільшення використання супутникових технологій у програмі Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD).

"Він згадав Маска на ім'я та запитав, чи ми спілкувалися з Ілоном", - розповів Financial Times Еван Файнман, колишній директор BEAD. "Основний посил його директиви був у тому, щоб збільшити використання супутникового зв'язку незалежно від інших факторів", - додав він.

Рішення Латніка викликає побоювання щодо конфлікту інтересів, адже Маск є головним донором адміністрації Трампа, пожертвувавши понад $250 мільйонів на його передвиборчу кампанію у 2024 році. Маск також очолює ініціативу Білого дому з оптимізації витрат DOGE.

За даними Wall Street Journal, зміни у BEAD можуть спрямувати до $20 мільярдів контрактів на користь Starlink - це вп'ятеро більше, ніж компанія очікувала отримати за попередньою структурою програми.

Програма BEAD спочатку була спрямована на розширення волоконно-оптичного інтернету, який вважається найефективнішим рішенням для сільських регіонів. На відміну від Starlink, волоконно-оптичний зв'язок служить десятиліттями, має низьку вартість обслуговування і пропонує набагато вищі швидкості.

"Волоконно-оптика залишається надійною десятки років і може задовольнити як поточні, так і майбутні потреби", - пояснив Файнман. "Starlink цього не забезпечує."

Зараз Starlink коштує $120 на місяць, що робить його значно дорожчим за волоконно-оптичні альтернативи, до того ж його швидкість може знижуватися в регіонах з великою кількістю користувачів.

Попри ці проблеми, Латнік стверджує, що реформа BEAD необхідна для усунення бюрократичних бар'єрів, які, на його думку, гальмують розвиток інтернету у сільській місцевості. Він заявив, що "політика упередженості до певних технологій" затримала реалізацію програми та пообіцяв запровадити "технологічно нейтральний підхід".