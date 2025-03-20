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Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів
23:20 19.03.2025 |
Затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу та громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів, сказано у спільній заяві Високого представника Європейського союзу Каї Каллас та європейського комісара з питань розширення Марти Кос.
"Сьогоднішнє затримання мера Стамбула Імамоглу та арешти та звинувачення, висунуті проти обраних посадовців, політичних активістів, представників громадянського суспільства та бізнесу, журналістів та інших з початку року, викликають питання щодо дотримання Туреччиною своїх давніх демократичних традицій", - сказано в заяві.
"ЄС закликає владу Туреччини забезпечити повну прозорість і дотримуватися належного процесу. Як країна-кандидат на вступ до ЄС і давній член Ради Європи, Туреччина повинна застосовувати найвищі демократичні стандарти та практику", - підкреслюється в заяві.
У заяві представників Євросоюзу зазначається, що повага до основних прав і верховенство права є важливими для процесу вступу до ЄС. "Вони й надалі будуть невід'ємною частиною відносин між ЄС і Туреччиною", - вказано в тексті.
Як повідомлялося, правоохоронці Туреччини в середу затримали мера Стамбула - опозиціонера Екрема Імамоглу в межах антикорупційного розслідування, повідомляє видання "Хюррієт".
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