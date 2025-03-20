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АНАЛІТИКА

CNN: Пентагон планує скорочення армійського командування, вони зачеплять Європу

 

Пентагон розглядає можливість скорочень у вищому ешелоні американської армії, що зокрема передбачає обʼєднання командувань на Європейському театрі воєнних дій.

Про це стало відомо телеканалу CNN, пише "Європейська правда".

Документ, який опинився в розпорядженні CNN, містить плани, які Пентагон обговорює в межах зусиль зі скорочення оборонного бюджету.

Серед них - злиття Європейського і Африканського командувань в єдине командування, що базуватиметься в німецькому Штутгарті, та об'єднання Північного і Південного командувань США в єдине командування AMERICOM.

У документі, який цитує CNN, вказується, що об'єднання командувань може становити певний ризик і створити "збільшений обсяг контролю і операцій для командувача", а закриття командувань матиме "політичні ризики".

Водночас це може заощадити Пентагону близько 330 мільйонів доларів протягом п'яти років, йдеться в документі.

Інший варіант скорочення витрат - зупинити заплановане розширення американських сил в Японії, що може заощадити близько 1,1 мільярда доларів, але також може створити "політичний ризик" для США в Японії і зменшити сферу командування і управління в Тихоокеанському регіоні, передає CNN.

Серед інших пропозицій - скорочення в Об'єднаному комітеті начальників штабів та переведення його персоналу, та ліквідація Об'єднаного центру інформаційних операцій, створеного у 2005 році для допомоги у проведенні інформаційних операцій американської армії.

В останні тижні Пентагон зосередився на скороченні великої кількості цивільних службовців з тим, щоб скоротити загалом 5-8% цивільного персоналу відомства.
Ключові теги: США, ЄС
 

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