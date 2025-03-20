Затримання мера Стамбул спричинило протести

Протест проти затримання мера Стамбулу Екрема Імамоглу, 19 березня 2025 року

У Туреччині у середу, 19 березня, затримали мера Стамбулу Екрема Імамоглу, повідомило державне турецьке інформагентство Anadolu. За даними ЗМІ, прокуратура видала ордери на арешт Імамоглу та ще близько 100 людей у рамках розслідування імовірних зв'язків з корупцією та тероризмом. Зокрема, йому закидають підтримку забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК).

Згодом міністр юстиції Туреччини підтвердив, що затримання Імамоглу відбулося в рамках двох кримінальних проваджень, одне з яких стосується корупції, а друге - зв'язків з терористичною організацією.

Серед затриманих був близький помічних мера Стамбулу Мурат Онгун і два очільники районів найбільшого міста Туреччини, уточнює агенція AP.

Затриманий політик мав стати кандидатом від опозиції на виборах у Туреччині

Найближчими днями політика мали оголосити кандидатом від опозиції на виборах президента країни, запланованих на 2027 рік, й він розглядався як головний конкурент чинного глави держави Реджепа Таїпа Ердогана.

16 березня Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу про вищу освіту після запиту генпрокуратури, яка висловлювала сумніви в його легітимності, повідомляла медіакомпанія BBC. А згідно з законодавством країни, кандидатом у президенти може стати людина тільки з вищою освітою, пояснювали журналісти BBC.

Влада заборонила протести, але мітингарів це не спинило

На тлі затримання Імамоглу офіс провінції Стамбул запровадив заборону на проведення зібрань і демонстрацій до 23 березня, щоб "підтримати громадський порядок в усій провінції й запобігти можливим провокаціям", вказує dpa. Низку центральних вулиць у місті було перекрито, закрили й деякі станції громадського транспорту.

Однак це не допомогло, і вже невдовзі в Стабулі пройшли акції протесту з вимогою звільнити мера міста.

ЄС і турецька опозиція засудили затримання мера Стамбулу

Тим часом голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що вона "глибоко стурбована" через затримання мера найбільшого турецького міста. "Туреччина повинна підтримувати демократичні цінності, особливо права виборних посадовців", - сказала вона журналістам.

"Тож ми хочемо, щоб Туреччина залишалася міцно прив'язаною до Європи, але це вимагає чіткої відданості демократичним нормам і практикам, і дуже важливо, щоб Туреччина поважала ці фундаментальні принципи", - наголосила фон дер Ляєн, яку цитує агенція AFP. Рада Європи так само "рішуче засудила" затримання турецького політика.

Уряд Німеччини також рішуче засудив затримання Імамоглу та багатьох інших діячів турецької опозиції. Зокрема, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) розцінила це як "серйозний удар по демократії у Туреччині". Бербок наголосила, що дотримання прав народних обранців є "центральною умовою функціонування правової держави". Офіційний представник німецького МЗС назвав арешт Імамоглу одним із низки актів посиленого юридичного тиску на політика і нагадав, що як кандидатка на вступ до ЄС, а також як учасниця Ради Європи Анкара зобов'язалася дотримуватися фундаментальних принципів демократії та верховенства закону.

Турецька опозиція теж різко висловилася через це затримання й розкритикувала курс нинішнього президента Ердогана. "Демократія була потягом, і Таїп Ердоган сідав у нього лише доти, доки це його влаштовувало. Тепер він зійшов з цього поїзда і приєднався до лав заколотників", - заявив журналістам у Стамбулі голова Республіканської народної партії (CHP) Озгюр Озель.

Цей крок турецьких слідчих викликав рішучий осуд і з боку правозахисників. Так, керівниця представництва організації Human Rights Watch (HRW) у Туреччині Емма Сінклер-Вебб назвала інцидент "кричущим зловживанням системою правосуддя" і "частиною моделі політично вмотивованих розслідувань", які проводяться з метою підірвати сили опозиції.