Трамп дав Ірану два місяці на укладання нової ядерної угоди - Axios

Лист президента США Дональда Трампа до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї містив двомісячний термін для досягнення нової ядерної угоди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios із посиланням на три поінформовані джерела.

Лист Трампа до Хаменеї був «жорстким» і пропонував перемовини щодо нової ядерної угоди, водночас попереджуючи про наслідки у разі, якщо Іран відхилить пропозицію та продовжить просувати свою ядерну програму, розповіли джерела.

Вони поінформували, що Трамп у листі зазначив, що не хоче відкритих переговорів, і загадав про двомісячний період для досягнення угоди. Перед відправкою листа Білий дім поінформував про його зміст кількох союзників Сполучених Штатів, включно з Ізраїлем, Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

В Axios зауважили, що залишається незрозумілим, чи починається відлік двомісячного терміну з моменту доставки листа Тегерану, чи з початку перемовин між Іраном і США.

На брифінгу з журналістами раніше цього тижня Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що лист Трампа все ще вивчається, а відповідь Ірану готується, йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, 7 березня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і надіслав листа іранській владі, в якому висловив сподівання, що Ісламська Республіка погодиться на проведення перемовин.