Вісім країн долучилися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

Вісім європейських країн приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі, повідомила Рада ЄС.

У заяві, опублікованій на сайті структури, уточнюють, що йдеться про обмежувальні заходи, введені рішенням Ради ЄС 24 лютого 2025 року. "Рішення Ради (CFSP) 2025/391 запровадило додаткові обмеження, ... зокрема, шляхом відображення торговельних санкцій, узгоджених проти Російської Федерації, а також інших заходів, таких як обмеження, що стосуються продажу або надання послуг і програмного забезпечення, депозитів і гаманців криптоактивів, а також транспорту. Крім того, воно запровадило новий критерій лістингу, націлений на осіб, організації або органи, які підтримують або отримують вигоду від військово-промислового комплексу Білорусі", - уточнили в Раді ЄС.

"Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради ЄС", - йдеться в заяві.

"Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - наголошується в заяві.