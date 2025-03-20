Фінансові новини
- |
- 20.03.25
- |
- 01:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вісім країн долучилися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі
17:50 19.03.2025 |
Вісім європейських країн приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі, повідомила Рада ЄС.
У заяві, опублікованій на сайті структури, уточнюють, що йдеться про обмежувальні заходи, введені рішенням Ради ЄС 24 лютого 2025 року. "Рішення Ради (CFSP) 2025/391 запровадило додаткові обмеження, ... зокрема, шляхом відображення торговельних санкцій, узгоджених проти Російської Федерації, а також інших заходів, таких як обмеження, що стосуються продажу або надання послуг і програмного забезпечення, депозитів і гаманців криптоактивів, а також транспорту. Крім того, воно запровадило новий критерій лістингу, націлений на осіб, організації або органи, які підтримують або отримують вигоду від військово-промислового комплексу Білорусі", - уточнили в Раді ЄС.
"Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради ЄС", - йдеться в заяві.
"Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - наголошується в заяві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об'єкти – ЗМІ
|Трамп пообіцяв Зеленському знайти в Європі системи Patriot для України
|Невірно стверджувати, що мобілізовані з порушеннями процедури залишаться на фронті – суддя-спікер КАС ВС
|Німеччина висуватиме Бербок на пост глави Генасамблеї ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Білий дім про угоду щодо надр: зараз у пріоритеті – мир в Україні
|Трамп і Зеленський обговорили можливу власність США над українськими АЕС
|Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об'єкти – ЗМІ
|Трамп пообіцяв Зеленському знайти в Європі системи Patriot для України
|Адміністрація Трампа агресивно просуває Starlink, компанія Маска може отримати $20 млрд
|ЄС не виділятиме кошти з оборонного фонду в 150 млрд євро на замовлення компаніям США, Британії та Туреччини - ЗМІ
|Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів
Бізнес
|Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
|Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla
|Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям
|Відбувся офіційний реліз GIMP 3.0
|Google купує ізраїльський стартап з кібербезпеки Wiz за $32 млрд
|BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто
|Компанія Ілона Маска xAI придбала відеостартап, який працює за аналогією Sora від OpenAI