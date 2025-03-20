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АНАЛІТИКА

Китай почав розслідування через продаж портів Панамського каналу США – WSJ

 

Китайська влада розпочала розслідування після того, як гонконзька компанія CK Hutchison погодилася продати свої активи, зокрема й два порти в Панамі, інвесторам на чолі з американською компанією BlackRock.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами джерел видання керівництво Сі Цзіньпіна було обурене тим, що угоду вартістю 22,8 млрд дол уклали без погодження з Пекіном. Вони повідомляють, що китайська влада хотіла використати цей актив як важіль впливу в переговорах зі США. Раніше уряд Китаю публічно заявив, що угода є "зрадою китайського народу".

Кілька китайських регуляторних органів отримали доручення вивчити угоду та з'ясувати, як можна перешкодити її реалізації. Водночас зазначається, що юридичних механізмів для блокування продажу в Пекіна майже немає, оскільки активи розташовані за межами материкового Китаю та Гонконгу.

Попри спротив Пекіна, компанії планують підписати остаточні документи до 2 квітня, після чого різні регуляторні органи повинні будуть дати згоду.

Нагадаємо:

Акції гонконзької компанії CK Hutchison впали більш ніж на 6% після того, як Китай розкритикував продаж його портів у Панамському каналі та заявив, що компанії слід "добре подумати" перед укладанням угоди на 22,8 млрд доларів із американською інвестиційною компанією BlackRock.

У своїй промові на інавгурації, говорячи про зовнішню політику, Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який "експлуатує Китай", а також перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.

BlackRock домовилася про купівлю двох великих портів на Панамському каналі у їхнього власника з Гонконгу за 22,8 мільярда доларів на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який заявляв про надмірний вплив Китаю на стратегічний водний шлях.
За матеріалами: Економічна правда
 

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