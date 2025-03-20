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Китай почав розслідування через продаж портів Панамського каналу США – WSJ
17:12 19.03.2025 |
Китайська влада розпочала розслідування після того, як гонконзька компанія CK Hutchison погодилася продати свої активи, зокрема й два порти в Панамі, інвесторам на чолі з американською компанією BlackRock.
Про це пише The Wall Street Journal.
За словами джерел видання керівництво Сі Цзіньпіна було обурене тим, що угоду вартістю 22,8 млрд дол уклали без погодження з Пекіном. Вони повідомляють, що китайська влада хотіла використати цей актив як важіль впливу в переговорах зі США. Раніше уряд Китаю публічно заявив, що угода є "зрадою китайського народу".
Кілька китайських регуляторних органів отримали доручення вивчити угоду та з'ясувати, як можна перешкодити її реалізації. Водночас зазначається, що юридичних механізмів для блокування продажу в Пекіна майже немає, оскільки активи розташовані за межами материкового Китаю та Гонконгу.
Попри спротив Пекіна, компанії планують підписати остаточні документи до 2 квітня, після чого різні регуляторні органи повинні будуть дати згоду.
Нагадаємо:
Акції гонконзької компанії CK Hutchison впали більш ніж на 6% після того, як Китай розкритикував продаж його портів у Панамському каналі та заявив, що компанії слід "добре подумати" перед укладанням угоди на 22,8 млрд доларів із американською інвестиційною компанією BlackRock.
У своїй промові на інавгурації, говорячи про зовнішню політику, Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який "експлуатує Китай", а також перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.
BlackRock домовилася про купівлю двох великих портів на Панамському каналі у їхнього власника з Гонконгу за 22,8 мільярда доларів на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який заявляв про надмірний вплив Китаю на стратегічний водний шлях.
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