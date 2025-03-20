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Велика Британія зняла санкції з російського бізнесмена Фархада Ахмедова
17:07 19.03.2025 |
Велика Британія зняла санкції з російського бізнесмена Фархада Ахмедова, йдеться в документі, опублікованому на сайті уряду країни.
Обмеження проти Ахмедова було запроваджено у квітні 2022 року, коли Велика Британія здійснила масштабне оновлення російського сегмента санкційного списку у відповідь на воєнні події в Україні.
Тоді ж санкції проти Ахмедова ввів і Євросоюз, але ще 2023 року зняв їх.
У Росії Ахмедов здобув популярність як співвласник газовидобувної компанії "Нортгаз" (продав свою частку ще 2012 року). У рейтингу Forbes 2024 року його статки оцінювали в $1,6 млрд.
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