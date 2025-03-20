В Єврокомісії розповіли, як працюватиме план переозброєння Європи на 800 млрд євро

Єврокомісія розкрила деталі амбітного оборонного пакета ReArm Europe Plan/Readiness 2030, який надає фінансові важелі державам-членам ЄС для стимулювання інвестиційного сплеску в оборонних спроможностях.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

План ReArm Europe Plan/Readiness 2030 посилює загальноєвропейські оборонні спроможності за допомогою нових фінансових засобів. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що план передбачає виділення понад 800 млрд євро.

План передбачає розширення використання державного фінансування в обороні на національному рівні.

"Комісія запропонувала державам-членам активувати положення Пакту про стабільність і зростання, яке надасть їм додатковий бюджетний простір для збільшення оборонних видатків в рамках фіскальних правил ЄС", - пояснили в Єврокомісії і додали, що таким чином оборонні видатки можна буде збільшити максимум на 1,5% ВВП щороку.

Також передбачається створення нового спеціального інструменту для Дій з безпеки для Європи - SAFE. Передбачається, що Єврокомісія залучить до 150 млрд євро на ринках капіталу, спираючись на свій добре зарекомендований уніфікований підхід до фінансування, щоб допомогти державам-членам ЄС швидко і суттєво збільшити інвестиції в оборонні спроможності Європи.

Ці кошти будуть надаватися зацікавленим країнам-членам на їхню вимогу на основі національних планів.

"SAFE дозволить державам-членам негайно і масово збільшити свої оборонні інвестиції за рахунок спільних закупівель у європейської оборонної промисловості, зосередившись на пріоритетних силах і засобах", - йдеться у повідомленні.

Україна та країни ЄАВТ/ЄЕЗ зможуть долучитися до спільних закупівель, і будуть можливі закупівлі у їхніх галузях промисловості.

План також передбачає, використання можливостей Європейського інвестиційного банку і мобілізацію приватного капіталу шляхом прискорення створення Союзу заощаджень та інвестицій.

"Лише державних інвестицій буде недостатньо для задоволення інвестиційних потреб оборонної промисловості - від стартапів до великих компаній. Тому Стратегія Союзу заощаджень та інвестицій, ухвалена сьогодні комісією, полегшить мобілізацію приватних заощаджень на більш ефективних ринках капіталу і спрямує інвестиції в критичні сектори економіки, такі як оборонна промисловість, для тих, хто бажає інвестувати в них", - пояснили в Єврокомісії.

Нагадаємо, під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Як повідомлялося, "Біла книга", яку представили у Брюсселі 19 березня, формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС. У "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.