Оцінку інфляції в єврозоні в лютому переглянуто до 2,3% з 2,4%

Споживчі ціни в єврозоні в лютому збільшилися на 2,3% у річному вираженні, говориться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який надав остаточні дані.

Попередньо повідомлялося про їх підвищення на 2,4%. Експерти не очікували перегляду оцінки, повідомляє Trading Economics.

Інфляція в єврозоні сповільнилася порівняно із січнем, коли вона становила 2,5%.

Темпи зростання цін на послуги минулого місяця зменшилися до 3,7% у річному вираженні з 3,9% у січні, на енергоносії - до 0,2% з 1,9%. Водночас підвищення вартості продуктів харчування прискорилося до 2,7% з 2,3%, промислових товарів - до 0,6% з 0,5%.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у лютому сповільнилося до 2,6% у річному вираженні (2,7% місяцем раніше), стало мінімальним із січня 2022 року.

Споживчі ціни в єврозоні минулого місяця зросли на 0,4% відносно січня. Попередньо повідомлялося про підвищення на 0,5%, і експерти не очікували перегляду оцінки. У січні показник знизився на 0,3%.

