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Парламент Сербії відправив уряд у відставку
13:25 19.03.2025 |
Сербський парламент у середу, 19 березня, відправив у відставку уряд на чолі з прем'єр-міністром Мілошем Вучевичем, який є близьким соратником президента Александара Вучича.
Про це повідомляє N1, інформує "Європейська правда".
Вучевич оголосив про відставку 28 січня на тлі студентських протестів, які почались після обвалу даху на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, що забрав життя 15 осіб.
Після голосування у парламенті уряд Вучевича став технічним, після чого починається 30-денний період формування нового уряду.
Якщо новий уряд не буде обрано протягом 30 днів, відбудуться парламентські вибори.
Як відомо, 15 березня величезні натовпи людей зібралися в центрі Белграда на мітинг, який вважався кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента Александара Вучича.
Студенти, які брали участь в антиурядових протестах, звинуватили владу у використанні звукової гармати під час акції мовчання в пам'ять про 15 загиблих у місті Новий Сад.
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