Парламент Сербії відправив уряд у відставку

Сербський парламент у середу, 19 березня, відправив у відставку уряд на чолі з прем'єр-міністром Мілошем Вучевичем, який є близьким соратником президента Александара Вучича.

Про це повідомляє N1, інформує "Європейська правда".

Вучевич оголосив про відставку 28 січня на тлі студентських протестів, які почались після обвалу даху на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, що забрав життя 15 осіб.

Після голосування у парламенті уряд Вучевича став технічним, після чого починається 30-денний період формування нового уряду.

Якщо новий уряд не буде обрано протягом 30 днів, відбудуться парламентські вибори.

Як відомо, 15 березня величезні натовпи людей зібралися в центрі Белграда на мітинг, який вважався кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента Александара Вучича.

Студенти, які брали участь в антиурядових протестах, звинуватили владу у використанні звукової гармати під час акції мовчання в пам'ять про 15 загиблих у місті Новий Сад.