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АНАЛІТИКА

«Немає іншого вибору». Польща може замінувати кордони з РФ та Білоруссю

 

Польща може розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Польщі Павела Бейду, якого цитує RMF24.

Коментуючи денонсацію Оттавського договору, Бейда заявив, що у Польщі "немає іншого виходу", оскільки ситуація на польсько-білоруському та польсько-російському кордоні, є серйозною.

"Це буде одним з елементів "Східного щита"... Зверніть увагу, з якого боку була атакована Україна. З боку Білорусі. У нас немає протипіхотних мін, але у нас є можливість їх виробляти, - заявив заступник міністра оборони Польщі.

Вихід з Оттавської конвенції

Оттавська конвенція - це міжнародна угода, підписана в 1997 році в Оттаві, Канада, яка забороняє використання, виробництво, накопичення та передачу протипіхотних мін. Метою конвенції є зниження людських жертв, заподіяних цими мінами, а також сприяння розмінуванню забруднених територій.

В березні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна розглядає можливість виходу країни з Оттавської конвенції про протипіхотні міни, а також з Дублінської конвенції щодо касетних боєприпасів.

Вчора ж, 18 березня, голови Міністерств оборони Польщі, Латвії, Литви та Естонії оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції через військову загрозу з боку Росії.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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