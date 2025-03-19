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«Немає іншого вибору». Польща може замінувати кордони з РФ та Білоруссю
12:24 19.03.2025 |
Польща може розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Польщі Павела Бейду, якого цитує RMF24.
Коментуючи денонсацію Оттавського договору, Бейда заявив, що у Польщі "немає іншого виходу", оскільки ситуація на польсько-білоруському та польсько-російському кордоні, є серйозною.
"Це буде одним з елементів "Східного щита"... Зверніть увагу, з якого боку була атакована Україна. З боку Білорусі. У нас немає протипіхотних мін, але у нас є можливість їх виробляти, - заявив заступник міністра оборони Польщі.
Вихід з Оттавської конвенції
Оттавська конвенція - це міжнародна угода, підписана в 1997 році в Оттаві, Канада, яка забороняє використання, виробництво, накопичення та передачу протипіхотних мін. Метою конвенції є зниження людських жертв, заподіяних цими мінами, а також сприяння розмінуванню забруднених територій.
В березні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна розглядає можливість виходу країни з Оттавської конвенції про протипіхотні міни, а також з Дублінської конвенції щодо касетних боєприпасів.
Вчора ж, 18 березня, голови Міністерств оборони Польщі, Латвії, Литви та Естонії оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції через військову загрозу з боку Росії.
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