Північна Корея стала третім найбільшим власником біткойнів у світі завдяки кібершахрайству

До цього причетні хакери, які викрадають криптовалюту під час своїх атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

КНДР опинилася у ТОП-3 країн за кількістю біткоїнів після США та Британії. Зазначається, що найбільша і найуспішніша кіберорганізація Північної Кореї Lazarus володіє 13 580 біткоїнами на суму 886 млн фунтів стерлінгів після рекордної крадіжки минулого місяця.

За даними компанії Arkham Intelligence, яка використовує штучний інтелект для ідентифікації власників криптовалют, Пхеньян поступається лише Британії з 3,9 млрд фунтів стерлінгів та США з щонайменше 12,7 млрд. Обидві країни отримали свої активи завдяки конфіскації коштів, що належали злочинцям.

Група Lazarus, також відома як TraderTraitor, є однією з найуспішніших злочинних організацій у світі. Її доходи є "рятівними" для лідера КНДР Кім Чен Ина і фінансують північнокорейську армію, зокрема виробництво зброї.

ФБР підтвердило, що група викрала понад 1,2 млрд фунтів стерлінгів у криптовалюті Ethereum під час цифрового рейду минулого місяця на криптовалютну біржу Bybit. У 2023 році КНДР витратила на оборону 1,1 млрд фунтів стерлінгів на оборону.

Згідно з нещодавнім звітом, минулого року північнокорейські хакери викрали приблизно 616 млн фунтів стерлінгів у криптовалюті. Крадіжки криптовалют злочинними угрупованнями, що працюють на північнокорейський уряд, склали 35% від 1,7 млрд фунтів стерлінгів, викрадених в результаті таких крадіжок у всьому світі в 2024 році.

Минулого року група експертів ООН дійшла висновку, що Північна Корея фінансує до 40% своєї ядерної програми і програми балістичних ракет за рахунок "незаконних кіберзасобів".

Зазначимо, що станом на ранок 19 березня курс біткоїна становить понад 83,5 тисячі доларів.

Історичний максимум біткоїна був зафіксований 20 січні 2025 року у день інавгурації президента США Дональда Трампа. Тоді курс криптовалюти зріс до 109 241 долар. Вже наприкінці лютого біткоїн упав на 25% з історичного максимуму.