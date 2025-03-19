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АНАЛІТИКА

У Туреччині обвалилась ліра після арешту ключового суперника Ердогана

У Туреччині обвалилась ліра після арешту ключового суперника Ердогана

 

У Туреччині обвалився курс місцевої ліри після арешту ключового суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана, опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, що підвищило політичні ризики.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Ліра впала на 14,5% в один момент, але потім відіграла частину втрат і торгувалася на 7,4% до 39,40 за долар.

Доларові облігації з погашенням у 2045 році впали в ціні на 1,6 цента до 85,078 цента, що є найбільшим одноденним падінням з початку 2024 року.

Турецькі фондові ринки впали майже на 6%, продемонструвавши найгірші денні показники з кінця 2023 року.

Коментуючи події на економічному ринку, турецький міністр фінансів Мехмет Шимшек написав в X, що вживаються всі необхідні заходи для забезпечення здорового функціонування ринків.

"Наша економічна програма триває з непохитною рішучістю", - додав він.

Події на турецьких ринках відбулись після затримання опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є головним політичним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Напередодні стало відомо, що Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

Екрема Імамоглу вже давно вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які, згідно з конституцією, мають відбутись до 2028 року.
 

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