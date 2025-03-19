Трафік YouTube у Росії обвалився вдвічі після нового етапу блокування

Трафік американського відеохостингу YouTube у Росії скоротився майже вдвічі після нового етапу блокування, що розпочався у грудні 2024 року.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно зі звітом Google про доступність сервісів і даних, 15 грудня, в день початку нової хвилі "уповільнення", показник трафіку відеохостингу в Росії знаходився на позначці 22,4, тоді як до 18 березня він знизився до 12,3.

Раніше таке блокування роботи платформи в основному торкалося користувачів домашнього інтернету, проте з середини грудня обмеження почали поширюватись і на мобільні версії відеохостингу.

У Роскомнагляді тоді заявили, що це пов'язано з порушенням платформою російського законодавства та її "неповагою" до країни. Крім того, у російському відомстві нагадали, що з 2021 року сума штрафів, накладених на Google, сягнула 34,5 млрд руб.

Президент РФ Владімір Путін під час підсумкової пресконференції в грудні мминулого року також поклав відповідальність за погіршення роботи YouTube на саму платформу. За його словами, претензії Роскомнагляду до відеохостингу обґрунтовані, а для нормальної роботи в Росії сервіс повинен дотримуватися місцевих законів.

Вперше Роскомнагляд почав обмежувати доступ до YouTube у липні 2024 року, посилаючись на технічні проблеми, нібито спричинені зносом серверів Google. Проте компанія спростувала наявність будь-яких несправностей. Пізніше голова комітету Держдуми Росії з інформаційної політики Александр Хінштейн підтвердив, що уповільнення роботи платформи було ініційоване російською владою.

Блокування YouTube у Росії

Як повідомлялося, наприкінці минулого року трафік відеохостингу YouTube в Росії звалився до 20% від нормального стану. Це стало новим мінімумом для країни.

Нагадаємо, до 3 серпня минулого року YouTube перестав повноцінно працювати у більшості популярних у Росії браузерів на ноутбуках та персональних комп'ютерах. Незабаром користувачі почали відчувати труднощі та при спробі переглянути відео за допомогою мобільного додатка.

До уповільнення середньодобове охоплення YouTube у Росії становило 55,4 млн осіб. На тлі збоїв у роботі платформи в Росії злетіли продажі Wi-Fi-роутерів із вбудованими VPN.

Тим часом Роскомнадзор запитав у операторів зв'язку дані про IP- та фізичні адреси серверів у Росії, через які здійснюється швидке завантаження відео на YouTube.

Згодом стало відомо, що російські провайдери почали впроваджувати на своїх мережах рішення, що дозволяють обходити уповільнення YouTube.

На початку вересня повідомлялося, що Роскомнагляд почне позбавляти ліцензій російських інтернет-провайдерів, які використовують технології обходу обмежень доступу до сайтів та прискорюють роботу відеохостингу YouTube у Росії.

У грудні стало відомо, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.

У лютому 2025 року повідомлялося, що зусилля російської влади щодо переманювання користувачів у російські "вбивці" американського відеосервісу YouTube провалилися, і це фактично підтвердили в Мінцифри РФ. Так, за словами глави Департаменту розвитку масових комунікацій Мінцифри Росії Єкатеріни Ларіної, на російських сервісах не вистачає "цікавого глядачам" контенту. Крім того, російські платформи мали зустріти нових користувачів "більш гостинно".