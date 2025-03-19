Фінансові новини
- |
- 19.03.25
- |
- 12:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трафік YouTube у Росії обвалився вдвічі після нового етапу блокування
10:51 19.03.2025 |
Трафік американського відеохостингу YouTube у Росії скоротився майже вдвічі після нового етапу блокування, що розпочався у грудні 2024 року.
Про це пише The Moscow Times.
Згідно зі звітом Google про доступність сервісів і даних, 15 грудня, в день початку нової хвилі "уповільнення", показник трафіку відеохостингу в Росії знаходився на позначці 22,4, тоді як до 18 березня він знизився до 12,3.
Раніше таке блокування роботи платформи в основному торкалося користувачів домашнього інтернету, проте з середини грудня обмеження почали поширюватись і на мобільні версії відеохостингу.
У Роскомнагляді тоді заявили, що це пов'язано з порушенням платформою російського законодавства та її "неповагою" до країни. Крім того, у російському відомстві нагадали, що з 2021 року сума штрафів, накладених на Google, сягнула 34,5 млрд руб.
Президент РФ Владімір Путін під час підсумкової пресконференції в грудні мминулого року також поклав відповідальність за погіршення роботи YouTube на саму платформу. За його словами, претензії Роскомнагляду до відеохостингу обґрунтовані, а для нормальної роботи в Росії сервіс повинен дотримуватися місцевих законів.
Вперше Роскомнагляд почав обмежувати доступ до YouTube у липні 2024 року, посилаючись на технічні проблеми, нібито спричинені зносом серверів Google. Проте компанія спростувала наявність будь-яких несправностей. Пізніше голова комітету Держдуми Росії з інформаційної політики Александр Хінштейн підтвердив, що уповільнення роботи платформи було ініційоване російською владою.
Блокування YouTube у Росії
Як повідомлялося, наприкінці минулого року трафік відеохостингу YouTube в Росії звалився до 20% від нормального стану. Це стало новим мінімумом для країни.
Нагадаємо, до 3 серпня минулого року YouTube перестав повноцінно працювати у більшості популярних у Росії браузерів на ноутбуках та персональних комп'ютерах. Незабаром користувачі почали відчувати труднощі та при спробі переглянути відео за допомогою мобільного додатка.
До уповільнення середньодобове охоплення YouTube у Росії становило 55,4 млн осіб. На тлі збоїв у роботі платформи в Росії злетіли продажі Wi-Fi-роутерів із вбудованими VPN.
Тим часом Роскомнадзор запитав у операторів зв'язку дані про IP- та фізичні адреси серверів у Росії, через які здійснюється швидке завантаження відео на YouTube.
Згодом стало відомо, що російські провайдери почали впроваджувати на своїх мережах рішення, що дозволяють обходити уповільнення YouTube.
На початку вересня повідомлялося, що Роскомнагляд почне позбавляти ліцензій російських інтернет-провайдерів, які використовують технології обходу обмежень доступу до сайтів та прискорюють роботу відеохостингу YouTube у Росії.
У грудні стало відомо, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.
У лютому 2025 року повідомлялося, що зусилля російської влади щодо переманювання користувачів у російські "вбивці" американського відеосервісу YouTube провалилися, і це фактично підтвердили в Мінцифри РФ. Так, за словами глави Департаменту розвитку масових комунікацій Мінцифри Росії Єкатеріни Ларіної, на російських сервісах не вистачає "цікавого глядачам" контенту. Крім того, російські платформи мали зустріти нових користувачів "більш гостинно".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський сьогодні проведе розмову з Трампом
|У Туреччині затримали опозиційного мера Стамбула, який є головним суперником Ердогана
|Трамп заявив, що Путін не вимагав припинити допомогу Україні
|Зеленський: На сьогодні немає серйозних дефіцитів у озброєнні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні
|Зеленський сьогодні проведе розмову з Трампом
|«Немає іншого вибору». Польща може замінувати кордони з РФ та Білоруссю
|Північна Корея стала третім найбільшим власником біткойнів у світі завдяки кібершахрайству
|ЄС допоможе забезпечити справедливий і тривалий мир для України – проєкт комюніке саміту
|У Туреччині обвалилась ліра після арешту ключового суперника Ердогана
Бізнес
|Qualcomm представила нові чипи Snapdragon G для портативних ігрових консолей
|Bloomberg: Apple додасть у навушники AirPods можливість синхронного перекладу мови
|Процесори Intel Panther Lake затримуються до 2026 року — нова дорожня карта
|Штучний інтелект зрівняється з людиною уже за п'ять-десять років – прогноз Google
|Новий CEO Intel планує повністю змінити підхід до виробництва чипів та ШІ
|Китайський конкурент Tesla обирає місце для третього заводу в Європі: фаворит – Німеччина
|Starbucks зобов’язали виплатити $50 мільйонів кур'єру, який обпікся гарячою кавою