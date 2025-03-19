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Трамп назвав Канаду «однією з наймерзенніших країн»
10:49 19.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що Канада є "однією з наймерзенніших країн", з якими від коли-небудь мав справу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.
Він знову повторив свої твердження про те, що Канада "повинна стати 51-м штатом", а також розкритикував країну як торговельного партнера.
"Вони стягують величезні мита. Коли я їздив по різних місцях в Айові, в Небрасці, вони завжди скаржилися на Канаду, як їх обдирають...В нас дуже великий дефіцит із Канадою", - сказав Трамп.
Він також вказав, що "мав справу з багатьма країнами", і Канада - "одна з наймерзенніших, з якими я мав справу".
Зокрема, Трамп розкритикував представників колишнього прем'єра Канади Джастіна Трюдо, назвавши їх "мерзенними", і заявивши, що "вони ніколи не говорили правду".
При цьому американський президент додав, що йому легше мати справу з представниками Ліберальної партії Канади, а не з консерваторами.
Як відомо, 14 березня у Канаді вступив на посаду нового прем'єр-міністра Марк Карні. Це відбулось у розпал торгової війни з США.
Раніше Карні заявляв, що Канада ніколи не стане частиною США, та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці "не продемонструють поваги".
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